Classificados

23 de agosto de 2020

RUA GENERAL NETO: nº 180, dois dormitórios vende-se por R$ 260 mil, desocupado.

RUA PANTALEÃO: esquina Henrique Dias, um dormitório com garagem, desocupado, R$ 165 mil.

ALUGA-SE: Apartamento com 180m²: dois dormitórios, dependência de empregada, terraço, churrasqueira e garagem opcional. Condomínio e IPTU R$ 280 mensal.

VENDE-SE 3 TERRENOS: V. Tomazetti. 26m de frente pela rua Catarina Parcianello e 50 pela Davi Ribeiro. Com casa e ruas asfaltadas. Local ideal para casas conjugadas. R$ 300 mil. Fone 3223-5192 ou 55 98407-1000.

ROVEDA IMÓVEIS VENDE: Terreno 14×26 no melhor condomínio da cidade, Parque das Oliveiras, com toda a estrutura e em breve passará a perimetral para Camobi nos fundos.

ACAMPAMENTO, 499: Galeria Guaíba, de frente, a partir de 1/08. Loja com 78m². Aluguel com bonificação. 55 98407-1000.

VENDE-SE CRUZE: 2014 completo, único dono, c/120.000 km rodados, tratar neste jornal ou pelo 55 98407-1000.

Aluga-se: 1dormitório sem garagem, segurança privilegiada e próximo do Campus III da Unifra, Rua Vale Machado, 961, apartamento 303. R$550,00. (55)98407-1000.

ALUGA-SE: 01 dorm. Rua Dr. Pantaleão c/gar., centro, R$ 680,00. 3223-5192.

VENDE-SE: Ed. Guanabara – apartamento com 3d., fundos com garagem. 55 98407-1000.

SALA COMERCIAL: na Galeria do Comércio, 1º andar de frente para a Venâncio Aires com 57m², com banheiro e ar condicionado. Aluga-se R$ 1.000,00 ou vende-se. Contato pelo 98407-1000.

Aluga-se: apartamento em frente ao viaduto no conjunto residencial Duque de Caxias com três dormitórios, 4º andar. R$790,00 mensais.

Vendedores externos: aqui para o Jornal, que conheça a cidade, tenha amor no que vai fazer, tenha a oferecer ao consumidor mídia no jornal, em nosso espaço na Imembuí e no site. Se atender aos requisitos venha pessoalmente no horário comercial.

Aluga-se: casas de madeira com dois dormitórios e demais dependências no Km-3, São José, Camobi e Itararé com o Fornel no 99952-7710.

Serviço de jardinagem: paisagismo, corte de grama, poda de árvores, manutenção e limpeza de pátios com equipamento adequado contate (55) 98103-7990.

ITAARA: Terreno com 514m² na avenida principal R$ 180 mil. Ligue 55 98407-1000.

DESPACHANTE SILVA: 3223-3790 resolve seus problemas de documentos de trânsito e outros serviços. Ganhe tempo e rapidez. Contrate quem sabe.

APARTAMENTO: 1 d. com garagem, Floriano esquina com Andradas. R$ 750. 55 98407-1000.

CAPÃO DA CANOA: um dormitório, com sacada, mobiliado, garagem, elevador, Centro. Contrato por temporada ou anual. 55 98407-1000.