CLASSIFICADOS:

6 de maio de 2021

ROVEDA IMÓVEIS: Sempre temos uma oportunidade para você, compra e venda, com transparência e lealdade para ambas as partes, com preço de mercado. Quer vender? Traga as escrituras. Precisa fazer inventário, vamos analisar o caso. Você não pagar nada por isso, se eu vender cobrarei a comissão de corretagem que a lei permite. Seu imóvel sera anunciado aqui no Jornal, Na rádio Imembuí.

ROVEDA ALUGA: LOJA NA FLORIANO PEIXOTO, QUASE NO CALÇADÃO COM 70M DE ÁREA, PRONTA PARA QUALQUER ATIVIDADE. TETO REBAIXADO, ILUMINAÇÃO ADEQUADA. ALI COMECEI MINHA VIDA, EM 1976. ALUGUEL CONVERSAMOS.

NA ACAMPAMENTO Nº 590, LOJA E SOBRE LOJA PARA QUALQUER ATIVIDADE OU ALUGA SÓ A PARTE TÉRREA COM 400M QUADRADOS, DE FRENTE PARADA DE ÔNIBUS. ACAMPAMENTO ESTÁ SENDO RESTAURADA, PRINCIPALMENTE PELA CONSTRUTORA JOBIM.

CASA DE ALVENARIA, NA RUA DR. TURY, 1270, IDEAL PARA O SEU EMPREENDIMENTO. SÃO 270 METROS COM GARRAGEM.

TEMOS CLIENTES PARA COMPRA DE CHALÉS NAS VILAS. TRAGA AS ESCRITURAS, VAMOS AVALIAR O SEU VALOR, PARA TENTAR COMERCIALIZAR O SEU IMÓVEL.

LIGUE, NÃO MANDE MENSAGENS. 98407-1000.