Classificados

24 de novembro de 2020

Serviço em Tramandaí: A rede de Hotéis Kmar, em Tramandaí tem vaga de serviços eventual na temporada. Contate 51 99983-1045.

Roveda Imóveis Vende:

O Apartamento que você procura com projeto arquitetônico moderno. Pronto para morar!

▪️2 dormitórios

▪️1 Banheiro

▪️1 Lavabo

▪️Sala Ampla com Home Office

▪️Churrasqueira

▪️Sacada

▪️Sistema de Aquecimento de Água

▪️Área de Serviço Fechada

▪️Garagem Dupla

▪️Totalmente Mobiliado com móveis planejados em todas as áreas.

✔️ Rua General Neto, 185. (4 andar)

✔️ Baixo valor de condomínio.

✔️ Contato: 9 8407 1000