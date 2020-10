Cidade de Quevedos

22 de outubro de 2020

Segundo historiadores Nossa Senhora dos Remédios teve sua capelinha construída com data de 18 de outubro de 1820, mas a data da santa é dia 22 de outubro. A comunidade dessa vila na época que passou a ser distrito de Júlio de Castilhos e hoje é município. Em 2 de outubro de 2001 o saudoso bispo Dom Ivo Lorscheiter criou por decreto a Paróquia Nossa Senhora dos Remédios e em 2010 aconteceu a primeira romaria da localidade que anualmente tem levado ao município devotos e pessoas que vão conhecer essa bela história. Mas nesse percurso a população dessa região investiu, aperfeiçoou e melhorou a agora Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios que é chamada assim por ter auxiliado São João da Mata e São Felix de Valois quando fundaram a Ordem Hospitalar da Santíssima Trindade e precisavam de dinheiro para resgatar cristãos que foram feitos escravos na África e no Oriente Médio e ao buscarem auxílio da santa obtiveram êxito.

Aniversários de emancipação: dezenas de municípios do estado, mas aqui perto temos hoje Itaara, Dilermando de Aguiar, Novo Cabrais e Toropi. Parabéns às comunidades e a todos que tanto trabalham pelo progresso de cada município.

Comércio: de segunda a sábado abre das 9h às 19h. Já os shoppings de segunda a sábado das 11h às 21h.

Educação: é gratificante em constatar o quanto o governo investe nas universidades públicas inclusive na UFSM e ao ver os resultados da nota máxima encontrarmos ali 8 cursos da instituição que são destaque: Veterinária, Odontologia, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Fonoaudiologia, Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental. Desta semente prosperaram bons frutos graças ao empenho da direção, professores e alunos. São notícias positivas que enaltecem.

São João Paulo II: hoje marca a data em que Karol Wojtyla celebrou sua primeira missa como Pontífice, em 1978, iniciando seu pontificado, após ter sido eleito como Papa no dia 16 de outubro. Seu pontificado foi um dos mais longos da história da Igreja sendo de 25 anos e sua espiritualidade mariana o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus.

Pardais da 287: estão ligados? À noite não são vistos porque não tem sinalização. E se estão ligados porque não foram sinalizados?

Manifestação Papa Francisco repercutiu no mundo ontem: cada ser humano escolhe a atividade e o modo de viver cumprindo sempre suas obrigações legais.

