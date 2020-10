Chegamos no sábado 3 de outubro

3 de outubro de 2020

Um dia especial hoje com tantos aniversários, mas quero salientar aqui o homem da comunicação Fernando Adão Schmidt que hoje comemora seu aniversário. Desde março ele está em quarentena como se nada estivesse acontecendo, mas em casa. E neste sábado é o dia das abelhas, lembramos da importância do mel não só para consumo, mas também para medicamentos e agora com as abelhas sem ferrão facilita a criação até no quintal de casa. Quem fala hoje no Programa A Cidade é o apicultor Mario Ravanello. E hoje também um forte abraço aos profissionais que trabalham na saúde, tudo passa pela boca, até os palavrões e palavras amigáveis de conforto, hoje é dia mundial do dentista, a todos uma caminhada solidária pela preservação da vida e da saúde.

Já amanhã: é a festa para São Francisco de Assis, o santo que criou a congregação franciscana e nossa cidade sente-se protegida e abençoada pelo santo por tanta bondade em termos aqui as irmãs e padres franciscanos. Que nos proteja, bem como aos animais que no dia 5 é o Dia Mundial dos Animais e também das aves. Quem puder leia e memorize a oração de São Francisco de Assis. E para o mundo católico que queira prestigiar essa data às 8h30 na Paróquia de Fátima sempre é celebrada a missa aos domingos.

Oração a São Francisco de Assis

Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor.

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.

Onde houver discórdia, que eu leve a união.

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade.

Onde houver desespero, que eu leve a esperança.

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando que se recebe.

É perdoando que se é perdoado.

E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Final de semana: mais uma vez a nossa recomendação para usar máscara, a juventude precisa evitar aglomerações, as festas convidam, mas é preciso pensar na saúde e bem-estar de cada um que é a sua felicidade. Vamos caminhar no mês de outubro diferente com conscientização e responsabilidade já que teremos no dia 12 a homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora A parecida, que tanto precisamos da sua intercessão pela paz, o diálogo e o entendimento principalmente entre os políticos para que representem o povo e não cuidem apenas do lado pessoal, pois o que estamos assistindo atualmente em desvios, criminalidade, disputa de poder, não é de merecimento do povo. Estamos com a chave e o poder na mão para o dia 15 de novembro com nosso voto. Quantos candidatos não vão visitar seus eleitores neste ano com a desculpa das redes sociais? Mas não é só por isso, se forem eles serão cobrados pelo que deixaram de fazer das promessas das campanhas anteriores, e nas redes sociais a distância é mais fácil.

Gastronomia: valorize a rede de restaurantes de modo geral local, todos estão adequados para o trabalho como deve ser, inclusive os buffets com luvas, higienização, todo cuidado é pouco. Você sabe onde escolher e onde ir, o que não falta são opções e sabores. E o crescimento nas tele-entregas aumentou para agrado dos empreendedores.

Programa A Cidade: daqui a pouco, às 10h na Rádio Imembuí. Esteja conosco. Sempre algum assunto que abordo é de seu interesse. Só não falo em nomes políticos, pois não posso, se comenta de forma geral. E estamos preparando a edição impressa para o dia 8, na segunda e terça ainda pode enviar seu balanço, edital, fotos de crianças. Os pais que forem com as crianças vestidas tipicamente na La Campana ou que comprarem produtos lá, veicularemos as fotos na edição do dia 8, é nas crianças que devemos apostar.

