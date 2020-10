Chegamos a 5 de outubro

5 de outubro de 2020

Um mês diferente do passado em que era de intensa campanha eleitoral, preparativos de grandes eventos, feiras, comércio ativo para o final de ano e as pessoas sem tempo até para reunir a família. Mas desde março todos nós encontramos um momento para refletir, aproximar as famílias e valorizar a vida. Lamentamos que a partir de amanhã estaremos na bandeira vermelha, todos de modo geral não meçam esforços pela conscientização para que no próximo final de semana voltemos à normalidade, depende de cada um. Só quem vai para um hospital ou tem um familiar com sintomas sabe o quanto o medo assusta. Por isso o mantenha o distanciamento, evite aglomerações, ocupe o tempo com alguma atividade porque nosso corpo não está acostumado a ficar parado, ele quer movimento e agilidade, mas nunca infringindo as normas legais. Final de semana a prefeitura com a lei punitiva das máscaras orientou mais do que multou, isso é o correto, o que falta é responsabilidade e conscientização até para ir às compras, porque a partir de amanhã o comércio estará aberto das 11h às 17h e os shoppings diferenciados. A única cidade do estado que para mim chegou no topo e não faltou divulgação, orientação e preparo para que isso acontecesse.

Neste dia em 1964 foi criada em Santa Maria a Polícia Rodoviária Federal e nessa trajetória inúmeras alterações, avanço tecnológico, mudanças de locais, mas é a PRF que conhecemos com excelente atuação neste ano nas rodovias e no crime organizado. Dar liberdade a eles para que possam fazer cumprir a lei, é tudo o que as pessoas de bem querem. Saudamos a toda corporação, mas principalmente a delegacia de Santa Maria na Vale Machado ao lado da Câmara de Vereadores, e se vier recursos muito em breve terá sua sede construída na melhor avenida que projeta um futuro, a Hélvio Basso.

Saúde: prezamos e respeitamos as leis para que quem precise possa fazer uso da mesma, é um dever governamental, constitucional facilitar a prevenção e todo e qualquer mecanismo na preservação da vida. Mas não é isso que vemos a todo instante, o desvio de verbas é demais. A que ponto chegamos, os suspeitos que confessaram a ação de Santa Catarina chegando em Santa Maria para comercializar máscaras cirúrgicas que na certa foram desviadas de um órgão público. Não existe mais escrúpulos, e quem viu o Fantástico ontem é assustadora a receita dos líderes de facção.

