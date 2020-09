Chegamos a 2 de setembro

2 de setembro de 2020

A história relata o 7 de setembro de 1822, o Grito do Ipiranga, em que o Brasil abandonou os portugueses, mas eles continuam prestigiando o Brasil e sempre trazem novidades, apesar daquele país ter passado por uma crise muito grande, recuperou-se e hoje uma referência econômica na Europa. E basta lermos história do Brasil e o que se passou em combates e disputas pelo nosso território, inclusive em Santa Catarina em que os portugueses construíram os fortes que fazem parte da história catarinense para preservar o litoral e inclusive de lá para o sul. Não temos aulas nos colégios, mas de forma online e com muito tempo em casa os pais devem contar aos filhos os motivos e façanhas dessa época e o quanto o Brasil perdeu para o exterior. E marca anualmente o 7 de setembro a Semana da Pátria e os desfiles nacionais, as Forças Armadas, Forças Vivas, enfim, é uma beleza em ver principalmente as crianças desfilarem. E durante uma semana que que começava sempre dia 1º, com o acendimento da Pira da Pátria, a juventude guarnecendo a mesma, a Esquadrilha da Fumaça dando show pelo Brasil e nesse ano ficamos só nas redes sociais, inclusive o Planalto já divulgou e proibiu qualquer ato cívico público neste ano para evitar o contato e as aglomerações. Mas assim mesmo festejamos e vamos lembrar a Praça Saldanha Marinho, lá sempre esteve o Fogo Simbólico e as pessoas durante o dia montando sua guarda e as crianças adoravam lá comparecer. O momento é de concentração, conscientização, respeito e estarmos à distância. Assim venceremos essa batalha que tanto nos prejudica.

Flores: é tempo de plantar, principalmente mudas frutíferas e flores, já passou, mas ainda dá. E alguns já podaram os parreirais, mas as flores embelezam. Com o inverno que tivemos, a estiagem, chuva, frio, algumas cidades assim mesmo os canteiros preparados embelezam uma comunidade e os moradores sabem cultivar e zelar. Dificilmente seremos todos iguais, cada cidade tem suas características, nós, por exemplo, apesar de termos tantas universidades, fatores históricos, colégios particulares e públicos somos uma referência, mas somos negativos em zelar pela cidade na coleta do lixo, no plantio de flores e na denúncia de vandalismo, somos relapsos. Não sabemos aproveitar a riqueza que temos só em talentos que poderiam muito bem dentro das universidades dentro dos cursos afins nas universidades coordenar o plantio e cuidado no perímetro urbano. Falta muito pouco, só um diálogo entre os poderes constituídos e públicos. E hoje as flores têm até uma santa, que é Dorotéia, elas são protegidas, mas abandonadas pelo ser humano, pelo menos por aqui. Em alguns imóveis encontramos plantio e cultivo de árvores e flores.

Volta às aulas: segundo o Piratini a rede particular não é obrigada a voltar, cada colégio deve fazer sua avaliação sobre sua logística. Só que o distanciamento permanece, vai prejudicar mais uma vez o aluno, uma sala de aula com 40 alunos, será de 20, e o prejuízo escolar como fica? Acho que esse semestre deveria manter as aulas remotas e voltar preparado em março quando talvez já tenhamos a vacina em atividade.

Lanche 24 horas: uma vereadora entrou com projeto para que seja regulamentada e estudada essa possibilidade para não prejudicar os antigos. Levantou uma questão bem como eu queria. 1º – até hoje não vi e nem li em parte alguma a tal de Associação dos Amigos da GARE, quem são eles? Têm condição de investir ou vão terceirizar depois? Esse é o fator principal, porque Santa maria precisa de comércio 24 horas, principalmente no setor gastronômico e o local ideal é em frente a GARE sendo criada ali uma praça gastronômica e de lazer, não pelo poder público e sim a iniciativa privada. Conheço empresários da noite e da gastronomia que estão de pé esperando o convite para ali investir e não só focar como foi divulgado recentemente só na preservação histórica e cultural, a juventude está distante desse segmento. Que esse projeto que está na Camara amadureça e incentive o aproveitamento da GARE e que seja um local único na cidade para que a juventude se encontre. Inclusive aqui é fácil de controlar se por ventura tiver consumo de drogas, é possível no acesso que é único colocar uma fiscalização, já imaginou que limpeza seria?

TCE: divulgou recentemente os maiores devedores no estado, são multas políticas acumuladas de gestões e outras somando mais de R$ 240 milhões. Alguém acha que vão pagar?

Drogas: o mês de agosto será uma página criminal na história. Além do que já sabemos que o ser humano praticou em Goiás, no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora a criminalidade temos as drogas o quanto entrou no país e foi apreendido e imaginem o quanto passou desapercebido. O Brasil é abençoado com tanto desvio, tanto roubo, safadeza, aproveitamento, contrabando e assim mesmo somos um povo feliz. Imagine se todos tivéssemos ética, honestidade e lealdade? Seríamos o país mais feliz do mundo. Agora é necessário enfrentar a criminalidade em todos os sentidos. É necessário fazer um pente-fino convocar todos os órgãos de segurança do país e conseguir um lugar para acomodar tantos detidos, talvez tenha uma solução, dar comida e soltar no Amazonas onde não teve queimadas. Pois a droga deste jeito será a ruína para o futuro e o mais grave ceifando a vida de jovens que pelo ganho fácil se deixam envolver, mas é preciso limpar os presídios. O aparato de comunicação, drogas e armamento, como eliminar, da mesma forma abrir assentamentos no Amazonas. A partir de 2021 cada município deve centralizar com todas as formas de controle e segurança sua cidade, firmar convênios com a inteligência da BM e da Polícia Civil para começar na base e tentar controlar o consumo de droga e o acesso a cada cidade.

Pedágio na 287: são duas praças em Venancio Aires a R$ 7. Foi divulgado que até dezembro o Piratini vai conseguir assinar o contrato de licitação para concessão da rodovia, mas antes de qualquer ato é necessário a empresa saber quanto seria o valor do pedágio e foi estabelecido em torno de R$ 7,40. É só no Brasil, primeiro o valor do pedágio que nem projeto tem quem vai assumir, para depois acertar os detalhes. Com essa crise e maleza das rodovias o motorista quer pagar não importa quanto para ter estradas que ofereçam tranquilidade, segurança e rapidez. Quem circula nas duplicações sabe o quanto é confortável e tranquilo para uma viagem.

Casa para comércio

Dr. Turi 2060 com 280 m². Em frente ao Centenário, próxima ao centro e de fácil estacionamento. Deverá ser adequada para qualquer atividade (academia, clínica médica, clínica odontológica, salão de beleza) venha conversar conosco pelo 98407-1000.