Chegada do inverno e mais prevenção

20 de junho de 2020

Inverno: tem início hoje, às 18h44 o inverno, a estação mais fria do ano que apresenta temperaturas muito baixas, dias mais curtos e noites mais longas. Este ano o inverno termina no dia 22 de setembro. Até lá vamos precisar tomar muitas medidas de prevenção pela nossa saúde incluindo os cuidados que passaram a ser cotidianos desde o início da pandemia do coronavírus. Nessa estação os resfriados são mais frequentes e por isso devemos nos agasalhar bem, evitar sair em temperaturas baixas, manter a alimentação balanceada com frutas que contenham vitamina C, ingerir líquidos e praticar atividades saudáveis. Devemos arejar os ambientes para evitar a transmissão de doenças virais pelo ar e também continuar higienizando frequentemente as mãos e evitar aglomerações. Estamos na bandeira laranja, por enquanto, e esperamos não retornar à vermelha. Mas para isso é preciso que toda a população se conscientize e obedeça aos regramentos que estão sendo determinados pelos governos. Fora esses cuidados aproveite o inverno para aquele café quentinho, aquele chá ou vinho, também abuse das sopas principalmente com legumes para fortalecer seu organismo. E também é tempo de lagartear ao sol comendo umas bergamotas.

Santa-marienses e visitantes: estamos a perigo, a bandeira vermelha poderá chegar muito em breve se nós não colaborarmos. Saia as compras com rapidez, evite aglomerações, tudo depende de cada um de nós para que ninguém tenha prejuízo, depois não adianta reclamar. Eu diria mais, se continuar até esta noite como aconteceu na noite passada em que a Guarda Municipal teve serviço, se eu fosse o prefeito fazia toque de recolher, só vai na rua quem precisa mesmo, o toque de recolher é necessário para que as pessoas tenham consciência da gravidade que vem pela frente e do frio que vem também.

Opções gastronômicas: seguindo as recomendações do município a rede gastronômica segue atendendo principalmente com tele-entrega. Não deixe de entrar em contato e garantir seu pedido. Casa do Pastel na Ângelo Bolson pelo 3221-6426, a Pizza You do seu jeito na Professor Teixeira, 1442 pelo 3029-2217, o Vera Cruz com seu tradicional galeto e mais uma gama de opções pelo 3222-0606, a Bovinu’s Churrascaria na Venâncio pelo 3221-1790 e o Restaurante Ravanello com seus grelhados ou aquele mocotó, ligue 3307-1589. Tem também a Churrascaria Tertúlia com seus assados pelo 3222-0330 e a Pizzaria Bella Trento no 3223-9229.

Feijoada solidária: é dia 21, no ATC, beneficente só para levar. Marmitex para duas pessoas por R$ 40 e quem conhece o mocotó e a feijoada do Guga Pimenta vai faltar feijão. Faça a reserva pelo 3033-8111.

Vendedores externos: não precisa prática, se a pessoa trabalha com dedicação e gosta do que faz ela aprende com facilidade a maneira de trabalhar. Tratar nesse jornal. Aqui para o Jornal, que conheça a cidade, tenha amor no que vai fazer, tenha a oferecer ao consumidor mídia no jornal, em nosso espaço na Imembuí e no site. Se atender aos requisitos venha pessoalmente no horário comercial.

Serviço para estagiário: cursando Jornalismo, que goste de escrever em mídia impressa. meio turno, tratar pessoalmente neste jornal.

Gestor: equipe de vendas comerciais para o Jornal. Tratar neste endereço Rua do Acampamento, 590.

Aguativa: ela cuida da sua roupa de inverno e de verão, do dia-a-dia, o casal Raimundo e Elaine Stefanello, com muito amor e dedicação há mais de 10 anos vem investindo em tecnologia, qualidade e facilidade para as pessoas. Todo vestuário deve ter manutenção, semelhante ao ser humano para que dure e se conserve. Dada a situação atual como seria bom antes de utilizar a roupa de inverno uma lavagem e ao mesmo tempo para guardar a de verão também requer um tratamento especial. Mas para quem mora sozinho e precisa do serviço quase diário aqui é o caminho, busca e leva e o principal é manter a fidelidade pela atenção que o casal dá ao cliente é certo que se forma aqui uma grande amizade. Com a quarentena a roupa de cama também requer um tratamento especial e devem ser cuidadas aqui na Av. Nossa Senhora das Dores ao lado do Sicredi e em frente do Restaurante Ravanello, consulte 3223-7370.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Bella Vista Supermercados, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Agafarma Camobi, Walter Beltrame Ltda., Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI.