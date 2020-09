2 de setembro de 2020

As autoescolas são particulares, mas atendem às determinações do setor público, ou seja, são reguladas e fiscalizadas pelos setores competentes, os próprios valores cobrados são padronizados e parte desta receita vai para o estado como é o caso da CNH e precisam de investimentos grandiosos para manter a estrutura e seu funcionamento. Iniciam com a qualificação profissional pelos instrutores e toda a equipe de pessoal necessária na boa condução na preparação dos motoristas do futuro e além disso requer uma frota de veículos em boas condições, pois afinal e contas ali estão aprendizes e bons futuros motoristas. Inclusive a legislação do DETRAN determina que a frota tenha um tempo de vida e quando vence deve ser substituída pois a fiscalização é rigorosa. Com todo esse aparato e exigências legais assim mesmo encontramos motoristas que deixam a desejar no dia-a-dia em nosso trânsito. E o CFC Padre Reus está preparado dentro das normas legais que a legislação exige. O ano foi turbulento com paralisação pela pandemia, mas as autoescolas se prepararam e voltaram atendendo os decretos que a lei determina. O Padre Reus tem como diretores Karen Kohler e Daniel que com seu jeito de ser e conduzir a empresa a cada dia que passa congregam e ampliam a amizade e pela forma de conduzir o serviço sempre se propaga a informação. E Karen festeja aniversário neste 2 de setembro.