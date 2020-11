CFC Padre Reus 60 anos

20 de novembro de 2020

A empresa foi criada em 20 de novembro de 1960 por Miguel Galo Filho e agora está sob a direção de Daniel Dutra e Karen Kohler, o casal preparou uma estrutura dentro da tecnologia atual, com modernização da frota permanente e a preparação dos futuros motoristas através de uma equipe qualificada de instrutores tanto na teoria como na prática. E pela renovação da sua habilitação tudo é feito na sede da autoescola. Constata-se uma integração positiva, a satisfação de quem procura aqui o aprendizado e toda a equipe não mede esforços para atender as normas legais, a evolução das leis e acima de tudo preparar o profissional para enfrentar os perímetros urbanos e rodovias que tanto exigem dos motoristas. Mas a empresa também é participativa nas ações sociais da cidade, bem como solidária com ações aqui realizadas. A foto de arquivo mostra a equipe que atua no CFC Padre Reus em sua sede na Niederauer, 1227, agende horário pelo 3223-0003.

Grupo Escoteiro Henrique Dias: fundado em 20 de novembro de 1938 sob a coordenação do chefe Nair Menezes. É o grupo mais antigo de Santa Maria com sua sede na Alameda Buenos Aires.

Consciência negra: sancionada em 2019 a Lei nº 6321 que institui o Mês da Consciência Negra no município de Santa Maria e o inclui no calendário oficial do município. Já no dia 20 de novembro todo o Brasil relembra a data da morte em 1695 de Zumbi dos Palmares que comandou e liderou a luta dos negros que moravam nos quilombos, mas ele tentava estabelecer uma sociedade democrática com todos livres: índios, brancos pobres e negros. Com essa data o 13 de maio de 1888, dia da abolição da escravatura não é reconhecido como dia de libertação, porque conforme explicam historiadores mesmo depois da lei eles continuaram sendo dominados.

Risoto e galeto: amanhã tem risoto e galeto na Paróquia de Fátima, reserve pelo 3221-3019.

Vacinação: encerra neste sábado a campanha de vacinação contra a poliomielite em crianças de 0 a 5 anos. E também a campanha de multivacinação para atualizar o calendário vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

