27 de setembro de 2020

O Daniel e a Karen e toda a equipe que compõe essa empresa que sempre vem inovando com frota moderna, equipe qualificada para dar o melhor em ensinamentos para o futuro profissional do volante e assim mesmo nos deparamos com tantos acidentes na via pública. Sabemos que os exames são rigorosos e só são aprovados os que realmente aprendem, mas saindo de lá alguns esquecem os ensinamentos e agem no transito da maneira que bem entendem., no dia 25 foi comemorado o Dia Nacional do Trânsito, e na ganância de arrecadar com facilidade foi criada uma lei pelo Denatran que permite o pagamento de multas através de um aplicativo com descontos de até 40%, o que para os condutores é uma grande vantagem, mas só chegará no final do ano ao estado. E a Josiane Köhler é executiva no CFC Padre Reus na Rua Niederauer, 1227, agende atendimento pelo 3223-3003.