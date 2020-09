Casas geriátricas e asilos

26 de setembro de 2020

Vamos usar o bom senso, pois em alguns casos são pessoas voluntárias, sem nada a ganhar que estão lá cuidando e buscando donativos para manter o espaço aos idosos que não têm família e recursos para poder viver. E muitas vezes a fiscalização é rigorosa, o judiciário também, é muito fácil mandar fechar, mas encontrem soluções para acomodar essas pessoas. O momento é delicado e imaginem os asilos em que o coronavírus fez vítimas, o quanto serão fiscalizados agora. Cumprir a lei sim, mas o bom senso deve estar na linha de frente sempre.

Falta produtos: as fábricas gaúchas não estão produzindo o suficiente pela falta de insumos entre outros aço e alumínio e na mídia constata-se que São Paulo já sente a falta de produtos para os atacados comercializarem pela restrição de importações e a produção local por falta de matéria-prima. O que significa que via faltar mercadoria para o final de ano. No setor de veículos seminovos passe nas revendas e fique atento que também se contata poucas opções.

Eleições: vai começar a campanha na mídia, mas no corpo a corpo ela já está intensa. E como tem candidato pedindo apoio a amigos até nas redes sociais, como eles dizem ‘ajuda legal’. Quem vai ser candidato deve ter condições financeiras para bancar a campanha, assim demonstra que quer mesmo um emprego, aí se eleito acomoda vários apoiadores e depois querem que o povo vote. Acompanhe o quanto vai reduzir este ano para quem não tem o dever de votar. E outros preferem justificar até pergunto qual é a penalidade de quem deixa de votar e justificar. Então vejam bem, será que vale a pena quem mora longe pagar passagem para vir votar? Mas lembre que o dever cívico nos chama. Dentre as dezenas sempre encontramos algum de fundamento. A você leitor, acompanhe atentamente daqui para frente.

Edital da duplicação da 287: publicado na semana agora é esperar que as empresas participem do leilão. O projeto é audacioso, positivo, mas já temos pedágio previsto para 2022. Essa novela vai longe.

Gasolina: final de semana quantos comentários de que ia reduzir o valor do precioso líquido e na quarta-feira subiu 4%. Quando reduz 1% aumenta 4% depois. Eita Brasil!

Críticas: como as pessoas gostam de criticar. A oposição então, nem se fala, seja que lado for. O que produz isso? Nada. É necessário mudarmos as opiniões e colaborar na construção de um grande país produtivo.

As máscaras: a Câmara manteve agora os vetos do prefeito, não conheço o conteúdo. Ela tem início e fim ou vai ser permanente? Acho que o prefeito deveria vetar toda ela e engavetar. Que confusão!

Relações Públicas: regulamentada em 1967 é uma profissão dinâmica que envolve planejamento, execução, supervisão, coordenação de inúmeras atividades incluindo assessoria para entidades e empresas. São responsáveis também pela organização de eventos, gerenciamento de programações de TV e por trabalhos em comunicação comunitária. Comemoram o Dia Internacional em 26 de setembro.

Surdos: também têm a sua data, 26 de setembro. Sabemos o quanto atinge as pessoas, bem como as pessoas idosas vão perdendo a audição e precisam de aparelhos para melhor se comunicar. Em nossa cidade tem uma escola na Vila Lorenzi que acolhe surdos e mudos da região central, um trabalho social e gratificante para quem presta.

Oração a Santa Paulina

Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a Vida Consagrada e todo o povo de Deus.(Pedir a graça desejada)

Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém.

Pai-Nosso, Ave Maria, Glória

Santa Paulina, rogai por nós!

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.