Casa do EPI Santa Maria

21 de março de 2021

Pouco mais de 10 anos o Ênio e toda sua equipe estabeleceram na Duque de Caxias, 1942, próximo a Presidente Vargas. Acompanhando a legislação em vigor que é rigorosa e sempre visando a segurança do trabalhador, a loja especializou-se em equipamentos para o trabalho, além disso, sempre orientando o empreendedor para que siga as normas exigidas e não encontre tropeços logo adiante. O que você precisar na sua obra e empresa em termos de segurança irá encontrar, ele atende todo estado com representações, bem como as vendas via internet. A Casa do EPI tem viajado sempre colhendo bons frutos com seu diretor Ênio, da semente lançada com credibilidade e hoje pela facilidade da internet, bom para Santa Maria ter uma empresa deste porte. Foto de arquivo dos 10 anos empresa com transmissão pela Rádio Imembuí.