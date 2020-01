9 de janeiro de 2020

Aluga-se apartamento de um dormitório para 4 pessoas com garagem no centro, está vago até dia 17, preço a combinar, não mande mensagem, ligue no (55)98407-1000.

Quer investir?

Roveda Imovéis tem para venda um posto de combustíveis em pelo funcionamento e com bom faturamento em região nobre da cidade, uma visibilidade tentadora e toda a estrutura. Maiores informações serão repassadas pessoalmente, agende no (55)98407-1000.