Capa Edição 1321

8 de outubro de 2020

Jornal A Cidade circula hoje com as chamadas de capa:

Outubro 2020: de Aparecida, da criança, o mês rosa e da pandemia

Assim devemos contemplar o corrente mês diferente do passado quando tínhamos eleições, romaria presencial no santuário nacional em Aparecida, a semana da criança comemorada festivamente, ações em toda a comunidade na prevenção do câncer de mama sem falar de tantos bons eventos que em Santa Maria aconteciam neste período e a preparação das festividades do final de ano. É comum ouvirmos que falta tempo, mas neste ano conseguimos administrar, ficar em casa, unir a família, até a Encíclica que o Papa lançou no sábado foi dedicada à amizade e a fraternidade social. Queremos dizer com isso que a amizade foi fortalecida entre as famílias e até com as pessoas mais próximas. Estamos na bandeira vermelha, não economize esforços para que na próxima terça-feira voltamos com ânimo, disposição para superarmos esta fase e cada vez mais possamos valorizar todos os segmentos que produzem a economia do município. E que as obras avancem, que os eventos realizados remotamente tenham marcado uma época diferente, pois a tecnologia produziu uma guerra de transformações e as pessoas estão acompanhando e aceitando dentro da capacidade de cada um. Seguimos em frente com flores que simbolizam a esperança e o futuro brilhante para cada um de nós se fizermos a nossa parte dentro dos costumes atuais. Prestigie até sábado a Feira do Livro, fique em casa e assista sobre o quanto é importante a leitura.

Nossa Senhora Aparecida

As crianças

Lar das Vovozinhas

Rua Irmã Dulce

Obras: públicas e privadas

Sicredi: cooperativismo atuante

Outubro Rosa