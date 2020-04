29 de abril de 2020

Em abril não circulamos com edição impressa, estivemos aqui no site e no Facebook Roveda Valdemar. Mas para fechar o mês brindamos nossos leitores com mais uma edição impressa que circula nesta quinta-feira, 30 de abril. Aqui publicamos nossa capa e contracapa para que você possa aguardar a sua edição.