Capa da Edição 1316

10 de junho de 2020

Recheada de informações e com a valorização dos nossos investidores circula hoje mais uma edição do Jornal A Cidade.

Sibrama 64 anos: Foi em 10 de junho de 1956 que Romano Fontana criou a loja Nylon, já em 1962 passou a chamar-se Sibrama uma marca de credibilidade e nesse percurso só conquistou amizades e clientes pela forma de trabalho e pela qualidade à disposição do consumidor. A famosa esquina da Tuiuti com a Acampamento, sempre com novidades a vista de quem passa nessas ruas. Duas irmãs levaram adiante esta empresa, Brigida Moro que festejou recentemente 103 anos e Elisiane Carletto Flores que atualmente sua filha Elisabete assumiu a direção da empresa atualizando e mantendo a mesma dentro da modernidade atual e atendendo sempre a satisfação e exigência dos consumidores. Pela praticidade em atender uma clientela especial com sua filial na Policlínica Wilson Aita ao lado do Hospital de Caridade. A Bete como é conhecida, faz parte das entidades sociais e é atuante nelas. E sempre atuante nas campanhas que aqui são realizadas de solidariedade.

Bovinu’s: atualmente só buffet e aos domingos assados para levar para casa. Foi em 1985 que o Nerildo e o Paulo aqui chegaram, com procedência de Passo Fundo e foi aberta a Churrascaria Espetão, que mais tarde passou a chamar-se Bovinu’s. E a dupla deixou Santa Maria e foi para São Paulo aonde investiram em uma rede de restaurantes, a casa aqui permaneceu e pelo avanço da tecnologia, a necessidade que o consumidor procura, no dia 10 de junho de 2019 foi reaberta a Bovinu’s depois de cinco meses fechada e foi bem aceita a transformação pelos consumidores. Inicialmente era ao meio-dia buffet com grelhados e à noite rodízio de churrasco, mas agora com o coronavírus ficaram fechados por mais de 30 dias e voltaram dentro das normas que a lei determina e só com almoço ao meio-dia com buffet e grelhados e aos domingos assados para levar para casa, mas se alguém quiser buscar o marmitex no buffet também está sendo atendido. É um caráter experimental como em outras casas do setor de Santa Maria para ver o que vai acontecer de agora em diante, por enquanto funciona desta maneira. E hoje faz exatamente um ano que foi reaberto com essa transformação.

Artilharia: Com origem ainda no século XIX em que os canhões eram conduzidos com animais, a evolução veio a partir da mecanização, mas a estrutura com melhoramentos continua semelhante. E para a artilharia brasileira o destaque foi o Marechal Mallet, conhecido como Barão de Itapevi. Sua data de nascimento é 10 de junho de 1901, por isso, a data do dia 10 passou a ser o Dia da Artilharia. Anualmente na unidade em frente à Praça Mallet são realizadas cerimônias e no ano passado aqui estiveram o presidente e o vice da República que são militares e pertenciam a Artilharia, foi em 15 de junho. Neste ano em vista do coronavírus não temos informações de cerimônias militares. E na frente do quartel lá em cima estão os nomes das batalhas em que eles participaram. E nesta mesma quadra ao lado está o Hospital Geral da Guarnição que foi inaugurado em 18 de junho de 1919, ele é uma referência na região central e que atende os militares a elas pertencente. Em frente temos a Praça Mallet que sempre acolheu bons eventos através da Avenida Liberdade onde aconteciam no passado os desfiles do Carnaval.