Canteiro de obras

9 de janeiro de 2020

Santa Maria fazia tempo que não vivia um momento tão feliz quanto agora, apesar da tristeza da estiagem que prejudica todo interior e a produção municipal, a semana foi contemplada na esperança de cada um com as obras na Presidente Vargas, Liberação dos contratos para sinalizar a Rua Florianópolis e Avenida Brasil, ruas sinalizadas e com as verbas de emenda do deputado Afonso Hamm a Rua Ary Lagranha Domingues e General Câmara irão receber revitalização, o tempo ajuda inclusive para o interior. Além de terem iniciado as obras de revitalização do calçadão na parte central da cidade. Desta maneira o contribuinte se sente bem em ver sua cidade.