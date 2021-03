Campanha pela vacinação

10 de março de 2021

É gratificante em ver a chegada na capital de mais uma carga de vacinas que já estão sendo distribuídas pelo estado. O setor empresarial está atento, motivando as pessoas para que recebam a vacina e se faltar apoio logístico eles se propõem a ajudar, pois não é só a vacina que precisam, mas também os complementos e equipes preparadas. Que venham mais porque o estado é gigantesco. Nem assim as pessoas devem deixar de se cuidar, observar as leis e evitar aglomerações. Quando vão pegar ônibus não formem filas, ao ir ao mercado sejam rápidos e objetivos. E o crescimento do novo hábito com a tele entrega ou pegue e leve. E as motos da tele entrega tiveram aumento de serviço e é fácil identificar, eles querem ganhar, mas não tem transito e nem sinaleira para alguns que passam direto podendo causar acidentes.

Santo Ivo: padroeiro dos pobres e dos advogados. Sua vida foi dedicada a ajudar quem mais necessitava. Temos em Santa Maria a relíquia no Santuário da Medianeira trazida da França em 1982 e foi criada uma Associação dos Advogados Católicos aqui pelo saudoso Dom Ivo. Em Florianópolis, o padre Phillip que é francês trabalha em uma comunidade pobre com ajuda, orientação e prestação de serviços e perto do presídio central, uma religião delicada está a capela São João Batista e o Mosteiro que acolhe Santo Ivo. Todos os dias às 17h de segunda a sexta acontece a missa celebrada pelo padre francês que trabalhou em Treguier onde está o Santuário Mundial do padroeiro dos advogados. Segundo o sacerdote o trabalho que vem realizando com outros colegas e a comunidade tem obtido bons resultados.

AM Brum Assistência Familiar: agora para melhor atender aos associados e dar suporte às famílias enlutadas está em novo endereço na Rua General Neto, 258. Telefone 3025-6140.

Hoje homenagem ao sogro: é a sua fata. Muitas vezes elogiado ou criticado, mas quando precisam os filhos tem com quem deixar as crianças, com o avô e a avó, principalmente agora na pandemia.

Construtora Jobim: executando obras na Rua do Acampamento em ambos os lados. Já está comercializando imóveis e vem veiculando na mídia detalhes do projeto do Cristo Rei. Acompanhe.

Jornal A Cidade: prepara a edição para o dia 17 quando marca os seus 23 anos. Acompanhe o programa de sábado na Rádio Imembuí das 10h às 12h em que falaremos sobre como o jornal começou e porque deixará de circular de forma impressa.

Brasília: segunda e terça foi um espetáculo de aulas de Direito pelo STF. E o interesse de algum veículo de comunicação em divulgar impressiona. Qual será o pensamento do povo brasileiro em saber que foram envolvidos nas investigações a polícia federal, todos os órgãos de segurança, ministério público e diante dos inquéritos transformados em processo com tantos documentos com elementos e provas que resultaram nas sentenças, tanto é verdade que ninguém questiona a investigação que apontou corruptos, desvio de dinheiro, propinas e que grande parte foi devolvido aos cofres do país. Modestamente, ao meu ver, isentou o ex-juiz porque os processos foram anulados. A interferência ou contatos como vem sendo dito entre ele e os procuradores caiu por terra e agora o juiz que vai decidir qual o destino a ser dado. Talvez devam aproveitar algumas informações contidas nesse volumoso inquérito e processo. Acompanhe, sempre é bom. Mas tudo isso deve ter um fundo político pensado para as eleições de 2022.

