Campanha da Fraternidade

26 de fevereiro de 2021

Fraternidade e Diálogo. São 40 dias e quem não lembra no passado a sexta-feira da Via Sacra em que às 16h os devotos percorrem as estações. Em nosso município em quase todas as igrejas acontece neste dia em horário diferente. Só para lembrar os seguidores terem hoje na Paróquia da Ressurreição às 16h a Via Sacra, aproveite para comparecer, rezar e agradecer. Lá você vai encontrar a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a protetora dos idosos e enfermos, Santa Edwiges que dá solução aos devedores e Nossa Senhora da Saúde que tanto precisamos. Fácil acesso e estacionamento, mesmo com as mudanças a Via Sacra permanece e o mundo católico comparece. E para recordar mais, no Santuário da Medianeira estão as cruzes das 15 estações que foram doadas pelas arquidioceses do estado.

Emancipação: quando fui adolescente nunca esqueço as eleições no dia 28 de fevereiro em que foram emancipados vários municípios da minha região. Evidente que o primeiro foi Marau, depois Casca, duas cidades que prosperaram muito na geração de empregos. Marau sempre tem vaga e Casca tem a maior indústria brasileira de cadernos e a indústria pesada também tomou conta daquela cidade. Além dos que citei também Não-Me-Toque, Nova Petrópolis e tantos outros. Não por ser Marauense, mas quem puder e for a Passo Fundo faça uma visita aos municípios e a toda região para ver a pujança desde que a Perdigão assumiu e fortaleceu a indústria frigorífica dessas cidades que deu origem a outros investimentos, inclusive uma indústria pesada.

Fim de férias: antigamente fevereiro era o último mês do litoral devido ao fim das férias, a volta às aulas e ao trabalho. Mas nesse ano foi diferente, as férias foram parceladas, as viagens também, além dos cuidados, mas o litoral faturou bem pelos preços praticados e multidões que lá foram. Quem tem imóvel lá compareceu.

Aniversários: Andreia Pacheco, esposa de Luiz Fernando Pacheco. Marcos Benedetti. E no dia 28, Adroir Martins, Vera Gai. Nossos cumprimentos e desejos de saúde a todos os aniversariantes desse final de semana. Envie seu nome que veicularemos em nossa página.

De olho no Alzheimer: alguns sintomas são listados como os 10 principais e são eles: esquecimento, alterações na capacidade de calcular e planejar, problemas ao executar tarefas, desorientação, falhas de percepção visual, problemas com a linguagem, facilidade em perder objetos, comprometimento da capacidade de julgar, isolamento, mudanças de humor. Além disso, a doença pode ser dividida em três fases: leve, moderada e grave, mas não existem marcos para cada uma, pois é um processo lento e progressivo de perda de capacidade funcional causada pelas alterações cognitivas.

Vinde Espírito Santo



Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.

Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Pôr Cristo Senhor Nosso. Amém

NEGÓCIOS: vende-se um Celta 2010 quatro portas, completo, ar condicionado, único dono. R$ 17 mil. Ligue 55 98407-1000

Condomínio Parque das Oliveiras: terreno logo na entrada com 350m², só esse mês R$ 400 mil. Ligue 55 98407-1000

Aluga-se Loja: com 170m² na Floriano Peixoto, 938 e na Acampamento 590 com 1.200m². Ligue 55 98407-1000

Aluga-se Dr. Turi, 2060: casa de alvenaria com 5 dormitórios em frente ao Centenário. Ligue 55 98407-1000.

