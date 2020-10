30 de outubro de 2020

Graças a Deus não vão ter início as obras. Que bom! É tempo de pensar e planejar, ouvir os comerciantes e que o novo prefeito busque o diálogo, parceria para construir uma cobertura a exemplo de Nova Petrópolis, Gramado, Júlio de Castilhos e outras cidades. O centro merece um tratamento adequado. Quem conhece Florianópolis, a avenida Hercílio Luz, antiga, bela, no centro construíram uma pista de caminhada, ciclismo, com espaço para gastronomia e à noite é iluminada igual às farmácias, revitalizada. Já imaginou o nosso centro iluminado? Assusta até os assaltantes. Temos tempo de planejar, agora vamos pensar em quem serão nossos representantes e anotar sempre as propostas de campanha para depois cobrar.

Energia elétrica: operadoras do governo ou terceirizadas prestam serviço social ao povo. Exigem um contrato com mais deveres do que direitos do consumidor e quando fazem manutenção em qualquer serviço só mandam o comunicado para o setor comercial e residencial, quando mandam. Desligam e só Deus sabe quando voltará. Empresas, hospitais e indústrias, se não tiverem gerador próprio terão que locar com custo elevado. Um mercado que cresceu muito, conheci uma empresa no sul do país que atende quase todo o Brasil, no seu estoque tem mais de 200 geradores de energia de alta potência. É um bom cachê pelo serviço prestado. Não deveria a operadora de energia oferecer uma alternativa gratuita para a empresa ou ela pagar os custos? Nunca vi alguém levantar uma questão desse nível, mas acredito que procede com longos estudos e sendo acionada. Lá em Brasília o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, levantou uma questão recentemente de que o Brasil precisa de uma nova Constituição, concordo com ele, mais deveres e menos direitos para todos para que haja igualdade. E uma nova Constituição substituindo a de 1989, que já é ultrapassada, entre outros fatos pela tecnologia, quantas pessoas se aposentaram e não preencheram os cargos por não ter necessidade, mas a estrutura continua lá. Assim é o caso das empresas e operadoras dos serviços essenciais.

Escola Augusto Ruschi: criada em 30 de outubro de 1986, a escola promove a educação na zona oeste de Santa Maria e acompanha o crescimento do Bairro Juscelino Kubitschek.

Feriadão vá a Capão: para até 4 pessoas um dormitório no centro, por no mínimo 4 dias. Com garagem. Diária R$ 200, incluindo condomínio e luz. Deve ser só hoje 55 98407-1000.

Trezena a Medianeira: acompanhe diariamente as 6h15 e às 20h pelos meios de comunicação e redes sociais. Hoje com a presença da comunidade da Paróquia das Dores. Onde estiver reze, agradeça pelo dom da vida e que Nossa Senhora Medianeira interceda para que possamos eleger bons candidatos. Mas antes vote até terça-feira na Consulta Popular, se não souber acessar no dia 3 pela manhã venha até o Jornal A Cidade que vamos lhe ajudar. Quando tem dinheiro a vista do governo não podemos desperdiçar e o seu voto é o caminho para a nossa região.

