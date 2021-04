28 de abril de 2021

Brasília: Aqui no estado badalou o Governo e o judiciário, mas lá em Brasília é a CPI, segundo a nomeação de Calheiros, será imparcial. Quer saber quem é culpado pelas vitimas, será que acompanhou as vítimas do mundo. Aquela equipe que vai apurar os números, é uma vitrine eleitoral, há evidências. Pelo menos a mídia tem anunciado ao longo do ano. Os interesses sempre superar. Lembram da CPI do mensalão e tantas outras. Conseguiram agora desmoralizar profissionais do direito que depois de 5 anos, que descobriram que o forum competente era Brasília, já fizeram a mudança, mas o que está nos autos, a comprovação dos desvios. A lava jato recuperou dinheiro desviado. A CPI é a preparação para as eleições de 2022, modestamente, eu rezo para que não aconteça. Que o frentão, mais de 200 parlamentares, deveriam agir, apresentar proposta para que o judiciário transfira para unificar uma eleição em 2024. Será que o povo não aprova essa iniciativa? E vão aplicar este dinheiro na saúde e educação. Quanto custará a CPI implantada hoje. Quanta mídia ganharão. É tudo que querem para as próximas eleições. São minhas opiniões. Enfim, quem será o culpado pelas vítimas do Brasil, as industrias estão conseguindo abastecer tudo pelas vítimas do mundo. Com tanta riqueza nesta pátria amada e tanta pobreza em gestões que requer competência e sempre, representar quem outorga procuração para os nossos representantes. A pandemia é grave, hospitais lotados, mas já estão se movimentando para organização das eleições. Quem paga a conta? O contribuinte não é mesmo!Advogados gaúchos se mobilizam pela volta do atendimento presencial, são mais de dois milhões de processos no aguardo de decisões, a Constituição concedeu muitos poderes ao judiciário, resolve até questões do legislativo e executivo, deveria só cuidar de sua parte, é igual precatórios. acabam morrendo e não vendo dinheiro.