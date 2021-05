21 de maio de 2021

Pouco produz, mas é bom acompanhar a CPI aonde a comissão quer chegar e o alvo que estão buscando, com apoio de alguns setores da mídia. Tomei conhecimento nessa semana por alguém que passou no Congresso Nacional, evidente o salário este vai para a poupança, não precisa nem comentar. O informante me comentou mais que o presidente desde que assumiu a presidência não utiliza a sua conta presidencial, o dinheiro que entra lá permanece. Além dos assessores, veículos, passagens, assessores até na base eleitoral que nem conhecem Brasília. O parlamentar tem o auxílio paletó, em torno de 3 mil mensal para pagar o terno. Por isso que andam sempre de gravata e terno.