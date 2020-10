Boa tarde, 19 de outubro

19 de outubro de 2020

O primeiro debate político transmitido pela mídia e redes sociais dos seis candidatos ao executivo municipal. Me perdoem seguidores, para mim é apenas um diálogo entre os prefeituráveis. Os mais antigos devem recordar como eram os debates no passado, livres, sem regras e horário, era gostoso de assistir, mas hoje temos a modernidade e vamos conviver com esta forma de ouvirmos promessas que nunca faltam numa campanha eleitoral ou ver também se alguém vai dizer onde buscar recursos para poder investir no que vem sendo dito. Mas vale a pena, sintonize a Imembuí e comece a pensar e refletir sobre qual dos seis que poderá pensar numa Santa Maria do futuro. E aquelas clássicas ‘saúde, educação, segurança e emprego’, isso vem ao natural, o eleitor moderno quer novidade e agilidade. Que Nossa Senhora Medianeira interceda e ilumine a todos para que seu debate seja produtivo e histórico.

Final de semana: em algumas cidades desrespeito às normas municipais e mais uma vez aqui os estabelecimentos cumprem a rigor a determinação e com isso se forma aglomeração em frente. Essa juventude que quer liberdade para sair, pegue seu carro e faça um passeio, evite transtorno pelo bem-estar de todos até para o futuro.

Morangos: é a safra, o fornecimento maior vem de Agudo, mas tem também os de São Paulo, cuide a qualidade e busque preços, vai encontrar de tudo.

Catedral Metropolitana: está sendo feita a troca dos vitrôs, um bom investimento que contempla os frequentadores.

Primavera: pouca chuva, molhe suas folhagens e plantas, porque a temperatura durante o dia é elevada. E as empresas que adotaram espaços públicos já constatamos bons resultados. Olhem a beleza da antiga Rua 24 Horas, Alberto Pasqualini ou Largo Augusto Martins, mantido pela Construtora Jobim.

Santo Ivo: a festa é em 19 de maio, é uma das maiores romarias que acontece em Treguier na França e no santuário da Medianeira está a relíquia trazida de lá pelo saudoso Dom Ivo encontra-se na Basílica e todo dia 19 às 18h é celebrada a missa e geralmente ela está exposta no altar da celebração. E hoje é o dia, poucos advogados sabem buscar apoio em seu intercessor.

Romaria da Medianeira: já lançamos em nosso site o convite para acompanhar a trezena e a Romaria do seu jeito.ao empresário que quiser se somar aos demais em nossa forma de divulgar pelo jornal dia 5 de novembro, pelo site www.jornalacidade.com e no sábado na Rádio Imembuí.

Romaria de N. Sra. da Medianeira presencial ou pelas redes sociais: Caminhamos para o dia 8 de novembro, mas dia 25 inicia a trezena móvel às 6h15 e às 20h. todos os atos religiosos serão centralizados na basílica da Medianeira, inclusive as igrejas que receberiam a visita da padroeira do estado serão convidadas uma por vez para celebrar a novena à noite. A Romaria será diferente neste ano, mas nada impede que cada um respeitando os decretos na pandemia de uma ou outra forma participe da caminhada e da cerimônia religiosa. O Jornal A Cidade anualmente publica uma página semelhante a essa, a edição será dia 6 de novembro e o investidor terá a sua marca nesta página e em nosso site www.jornalacidade.com no mínimo duas vezes por semana e nos sábados nossa divulgação na Rádio Imembuí das 10h às 12h, inclusive já iniciaremos neste sábado 17 de outubro. Desta maneira irmanados convidamos os devotos e os santa-marienses presencialmente ou via redes sociais para que agradeçam ao dom da vida e tantas bondades que a Medianeira lhe concedeu. O momento é de orações por tudo o que vem acontecendo em nosso país.