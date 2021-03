Boa tarde, 15 de março

15 de março de 2021

Um final de semana triste. Em muitos casos a irresponsabilidade de alguns permaneceu por não aceitarem as normas e regras atuais e não se deram conta de que são 305 vítimas contabilizadas até o final de semana. Se não houver a colaboração de cada um a situação vai se agravar ainda mais já que os hospitais estão lotados e não têm espaço para internações. Tomara que seja a última semana da bandeira preta e que depois cada município possa administrar dentro dos seus limites. Quero agradecer a participação dos entrevistados e ouvintes no programa do último sábado na Rádio Imembuí.

Sicredi: hoje iniciam as assembleias para a região Centro e vão até o dia 5 de abril. O associado que escolheu a cooperativa para fortalecer o trabalho principalmente com investimentos na produção deve votar e estará assim colaborando com sua instituição. Se não souber, vá até uma agência que lá conseguirá votar nas propostas apresentadas.

Zero Hora dominical: o que é bom costumo destacar, mas que não leu a coluna de opinião de J.R. Guzzo sobre a conjuntura política nacional vale a pena voltar. Também David Coimbra destacou um assunto importantíssimo para refletirmos. E são quatro páginas que falam sobre a presença dos militares no governo central, segundo o vice-presidente da República são 343 em cargos chaves. Leituras que enriquecem o conhecimento das pessoas e ficamos atentos principalmente a conjuntura política nacional.

Missa em Aparecida: na semana de São José pela colocação dos sacerdotes é de suma importância. Precisamos rezar e que cada família prepare no seu lar um santuário para pedirmos a intercessão tão logo pela gravidade que a pandemia criou no estado.

Obrigado: empresário Claudio Zappe, no Controle Geral da Rádio Imembuí e aos demais integrantes dos debates pelas palavras a respeito da última edição do Jornal A Cidade. Acredito ter cumprido a minha parte na mídia impressa uma pequena parcela do quanto valorizei em 23 anos Santa Maria. E conforme anunciamos no dia-a-dia publicaremos fotos de nossas edições para recordar.

Recordando: a Construtora Jobim é uma empresa de destaque pela inovação e adotou vários espaços públicos e abriu espaço para que outros empresários também fizessem esse trabalho. Sabemos que a estiagem prejudicou, mas tudo está voltando ao normal. e na foto, lembramos o dia em que ele adotou o Largo Augusto Martins, antiga Rua 24 Horas.

