Bingos, cassinos e jogos de azar

7 de janeiro de 2020

A mídia catarinense divulgou no final de ano sobre o deputado federal Peninha da região de Balneário Camboriú que integra a frente parlamentar que defende a regularização dos jogos no país. No dia 30 conversamos com o ex-prefeito, deputado e senador, Pavan, que disse algumas palavras “Uma fonte de impostos sem limitação, se o jogo cria um vício, joga quem quer, igual os demais vícios existentes na sociedade.” Já que fortalecem tanto o Bolsa Família, devem considerar o imposto que o fumo paga e também cobrar dos jogos, como disse o parlamentar catarinense, por todo o país isso já acontece na clandestinidade.