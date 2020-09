27 de setembro de 2020

Quem não conhece esse estabelecimento do empresário bem sucedido Vicente Stanguerlin que começou em família como feirante, trabalhando e investindo estabeleceu-se em um ponto nobre de uma avenida de intenso trânsito, uma região próspera com um futuro pela frente e já é realidade, construí seu prédio e ali está o Bella Vista Supermercado na Avenida João Luiz Pozzobon, e hoje completa 25 anos tendo além do Vicente, sua esposa Elisete, o filho Roberto e dezenas de colaboradores sempre atentos para bem atender o consumidor. Além das promoções, outra parte chama atenção é a do açougue com o bom atendimento e qualidade dos produtos. Anualmente na véspera ou no dia é cortado o bolo de aniversário, uma gentileza do Moinho Santa Maria, na certa será feito hoje ou em data a ser marcada em vista da pandemia.