Beliva distribuidora atacadista de alimentos

25 de setembro de 2020

Depois de trabalhar como comprador e vendedor no setor de alimentos o Milvo Bevilaqua adquiriu um imóvel, construiu seu espaço e começou a atuar no ramo e já ultrapassa 30 anos. Com representação, venda, entrega, com marcas de renome sempre primando pela qualidade, rapidez na entrega e atendendo principalmente nesse ano as regras e normas dentro da legislação dos produtos a serem comercializados. Com uma equipe preparada, frota de veículos adequada para o transporte atende mais de 50 cidades e principalmente consumidores do segmento em nossa região. o pai sempre esteve assessorado pelas filhas Lisiane e Fabiane que hoje comemora seu aniversário. A Beliva é uma referência comercial e de pontualidade de Santa Maria para a região, fica na Duque de Caxias, próximo a BR 287, ligue 3221-4042.

