Batalhão de Choque

4 de agosto de 2020

Em 4 de agosto de 2000 na cidade de Santa Maria aconteceu a instalação do 2º Batalhão de Operações Especiais. Sua primeira sede foi o prédio onde funcionava o 1º Esquadrão do 1º RPMon, o efetivo na fase inicial era do 1º RPMon. O 2º BOE atua em conjunto com outros órgãos como Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e também ao Exército Brasileiro. Em 2001 foi apresentado o projeto BOE/Mirim direcionado inicialmente aos filhos dos policiais militares pertencentes ao batalhão com um trabalho educativo e socializador. Em 2010 o Canil Boina Preta passou por melhorias nos ambientes técnicos e operacional para atividade suplementar de policiamento especializado com cães. Desde 2018 após a alteração na Lei de Organização da Brigada Militar, o 2º BOE passou a ser 2º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar – 2º BPChq. Sua sede fica na Venâncio Aires, 2645 e seu comandante é o Major QOEM Paulo Antônio Flores de Oliveira.

São João Maria Vianney: faleceu no dia 4 de agosto de 1859, em Ars na França, Cura de Ars por 40 anos atraiu multidões de pessoas por sua catequese e com o ministério da reconciliação, em Santa Maria temos o Seminário Arquidiocesano Maior São João Maria Vianney que tem como reitor o Pe. Bertilo João Morsch e se localiza junto a Paróquia da Ressurreição no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Trânsito: na segunda-feira obras são necessárias só que as duas ruas principais que dão acesso ao centro a Valandro e a Riachuelo estavam impedidas de circulação. Parece que hoje a tarde novamente para aproveitar o tempo. Com isso não tente chegar ao centro da cidade de carro no final da tarde evite essas vias para sua tranquilidade.

Comentário do dia: a sugestão do prefeito de Itajaí. A utilização de ozônio injetado no reto quando a pessoa é contaminada. Acho que ele faz um bom efeito, pois no Bangalô Motel toda ocupação após a hospedagem o aparelho aciona o ozônio e segundo as estatísticas elimina todas as bactérias. Vamos acompanhar. Tudo que é bom pela saúde, que venha.

Brasília: começamos bem na segunda-feira, o ministro do STF com seu julgamento, a PGR descontente e a Lava-Jato feliz. Que falta de serviço ou assuntos mais importantes.

São Sepé: 800 galinhas num caminhão para serem vendidas. Nas condições em que estavam qual a pena que você daria para os condutores.

Dia dos pais: acompanhe em nossas redes sociais e na edição de quinta-feira do jornal A Cidade impresso. Eleja onde ir e faça a reserva, os restaurantes estão com pouco espaço em vista dos decretos ou peça por tele-entrega.

Viagem: evite viajar à noite, as estradas estão naquelas condições além da cerração, pelo calor queimadas, animais na pista, veículos muitas vezes andando em más condições e alguns veículos pesados com sinaleiras queimadas atrás. Quem não viu ontem o caso da Grande Curitiba o acidente pela cerração e pela fumaça.

Segurança: vamos cuidar. Levaram um caminhão de TVs do Recanto Maestro. Em Restinga foi assaltada uma relojoaria, o abigeato está a solta, ataque a empresas não tem hora e acontece em qualquer momento e ficam criticando que aumentou a procura da legalização de armas, pessoas de bem são citadas, marginais à vontade.