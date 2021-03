21 de março de 2021

Nos seus 41 anos sempre a presença de reformas adequando a realidade atual. Estamos em obras no acesso para beneficiar os hóspedes. Com a frente quase concluída, também estamos no aguardo de que a empreiteira que construiu o passeio público conserte a boca de lobo que pode causar acidentes entre os pedestres. Acompanhe nossas promoções nas redes sociais e pelo site bangalomotel.com.br conheça melhor o estabelecimento, bem como o Zaya Premium Motel em Florianópolis. Ligue e faça sua reserva 3011-1088.