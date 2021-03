Bandeira preta

11 de março de 2021

Permanece até o dia 21 e o governador sinalizou que no dia 23 poderá voltar ao sistema de cogestão, correto para que em cada cidade o prefeito possa decidir o que vai funcionar levando em conta a situação que se encontra seu município. Nesta semana o comércio está sendo penalizado e sabemos que todo empresário se organiza respeitando as leis e decretos, só falta conscientizar o povo para que respeitem as regras. Todos pagam por isso até a economia. Já temos a ausência dos estudantes, o que financeiramente repercute muito. Para que possamos fechar o mês de março com atividades em funcionamento e poder pagar os encargos públicos e o povo poder se manter é preciso que o comércio volte a abrir.

Nossa Senhora de Lourdes: a data é comemorada dia 11 de fevereiro, mas na Paróquia da Ressurreição e no Santuário de Lourdes no bairro de mesmo nome sempre no dia 11 às 20h acontece a procissão e após a missa com bênção para os doentes. Vamos rezar para os enfermos, para os idosos e para os milhares que aguardam nos hospitais com esperança da volta para casa. É o momento de rezar e agradecer. Não é preciso participar da celebração, durante o dia faça uma visita a gruta e agradeça a tanta bondade que você recebeu.

Assembleias do Sicredi: no dia 15 elas vão iniciar e seguirão até o dia 5 de abril na Região Centro do estado. Neste ano serão diferentes em formato digital. O associado não deve deixar de votar, sua opinião é importante para que a cooperativa possa corresponder aos anseios de cada um de seus associados.

Hoje, quinta-feira: era de costume circular a edição impressa do jornal A Cidade, nos acompanhe pelas redes sociais e pela Rádio Imembuí. Aqui e lá valorizamos o investidor, o trabalho e o empreendedor. E no dia 17 circularemos com a última edição impressa em que estaremos destacando e agradecendo a todos que nos deram apoio nesses 23 anos de jornal impresso, uma semente que está germinando. Se você é empresário e empreendedor e gosta da comunicação social aqui está uma oportunidade de dar continuidade a esse trabalho.

Código do Consumidor: Foi promulgado em 11 de setembro 1990. Entrou em vigor conforme determina a lei em 11 de março de 1991. 30 anos se passaram e ele corresponde aos anseios dos consumidores? Resolve-se as questões ali ou a parte mais fraca não obtém êxito?

Rins: hoje é o Dia Mundial do Rim e é importante lembrar que é um dos órgãos afetados pela covid-19 pois fica sobrecarregado com o uso de muitos medicamentos e por ser sensível a períodos prolongados de ventilação mecânica. Os nefrologistas apontam que os cuidados para quem já possui algum problema nos rins para que não sejam contaminados pela covid-19 devem ser redobrados.

Hermes Brondani: comemora aniversário hoje. Conhecido só pelo nome, ele e mais seus colegas dão condições técnicas para a Rádio Imembuí entrar no ar. Eles sabem tudo inclusive o principal, o controle do cronometro e a pontualidade, geralmente os comerciais são de 10 a 30 segundos. Claro que eles têm a ferramenta do computador. Mas é complicado, tem que ser muito atencioso, pois o locutor depende do técnico para produzir apresentar o programa. Meu amigo, um abraço e que Nossa Senhora de Lourdes interceda pela sua saúde e de sua família.

Acompanhamento: o que estamos acompanhando o drama da pandemia, a gravidade e a falta de leitos, mais um recorde de mortes ontem e alguns estão atentos às eleições de 2022, outros o descontentamento no caso da Lava Jato por ter faltado gestão para determinar onde iria começar. E em nosso estado a indignação, pois em 2019 o CNJ em uma resolução criou para o judiciário o auxílio saúde para todos os servidores, sendo 10% de seu salário e nosso estado era o único que ainda não estava aplicando e agora o judiciário quere essa fatia. A revolta de autoridades, pessoas de bem é contagiante, num momento de pandemia em que não temos leitos de hospitais, em que estão lutando por um auxilio emergencial de R$ 250, o judiciário que tem bons salários surge com mais uma despesa para o povo pagar. Significa dizer que alguém não está preocupado com a saúde do povo e sim pensando em si.

