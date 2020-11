Bandeira Nacional

19 de novembro de 2020

Marcando uma nova fase da nação foi apresentada em 19 de novembro de 1889. Criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com o desenho de Décio Vilares. É a 13ª da história do país, o verde simboliza nossas matas, o amarelo nossas riquezas, o azul o céu e o branco a paz, as estrelas representam os 27 Estados da Federação. A frase ‘Ordem e Progresso’ representa o sonhado desenvolvimento que nasceu com os ideais da República. A comemoração é realizada em solenidade ao meio dia, com a incineração de bandeiras inservíveis, canto do Hino à Bandeira e Hasteamento do Pavilhão Nacional.

Programa A Cidade: sábado das 10h às 12h na Rádio Imembuí. Na nossa avaliação são várias entrevistas com uma riqueza de conteúdos de interesse das pessoas de bem e que prosperam um futuro para Santa Maria. Entre outras, lá de Jari, sobre pêssego o seu Zeno da Silva, de Paraíso do Sul Roseli Lipke, famílias que trabalham em conjunto e só produzem produtos orgânicos e a irmã Lourdes que fala sobre a Feira da Primavera e a Feicoop, que sábado dia 21 de novembro dia da saudação e de Nossa Senhora da Saúde a congregação da irmã no mundo comemora 152 anos e estão no Brasil há mais de 100 anos e em Santa Maria há mais de 50 onde têm uma Província. E no dia 5 estaremos ao vivo do Feirão Colonial na Feira da Primavera que é regional.

COVID-19: não esperem só do governo, façam sua parte, mantenham o distanciamento, evitem aglomerações, cuidem a alimentação e procurem alguém que foi contaminado e esteve internado para saber o sofrimento, a dor, a preocupação lá no isolamento. Dá para evitar, depende de cada um.

Construtoras: obras enaltecem a cidade, mostram crescimento, renovação dentro da conjuntura atual, mas carga e descarga, caminhões pesados durante o horário comercial devem ser evitados. É uma questão de planejamento do dono da obra que deveria fazer isso à noite para evitar engarrafamentos, como participei de um nessa semana.

Caminhão do Peixe: nesta sexta estará na Praça dos Bombeiros, das 8h ao meio-dia. E no sábado no Feirão Colonial da Heitor Campos também das 8h às 12h.

Três mártires: a festa a eles acontece nesta data: São Roque González, Santo Afonso Rodríguez e São João Del Castillo. São Roque era sacerdote e durante quase 20 anos procurou civilizar habitantes das florestas do Paraguai agrupando-os nas ‘reduções’ e instruindo-os na fé e nos costumes cristãos, foi morto por causa da fé em 15 de novembro de 1628, junto com Afonso Rodríguez. Dois dias depois, João del Castillo, grande defensor dos índios contra seus opressores, em outra redução sofreu cruel martírio. Os três sacerdotes jesuítas, martirizados na região do Rio da Prata, foram beatificados por Pio XI em 1937 e canonizados pelo Papa João Paulo II em 1988.

Oração: Senhor, que vossa palavra cresça nas terras onde vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e paz. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

