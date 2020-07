Bandeira laranja

23 de julho de 2020

Seguimos nela mesmo tendo ficado o fim de semana na vermelha aguardando que o estado avaliasse a mudança. Os números têm mostrado que quem não precisa sair deve ficar em casa, já quem precisa trabalhar leve seu álcool em gel, sua máscara, tente lavar as mãos com frequência. A economia não pode parar, mas precisamos que todos entendam a importância que cada um tem nessa luta contra o coronavírus que veio para pôr limites e para mostrar o quanto estamos vivendo um tempo de restauração. Não é hora para comemorar e sim para reavaliarmos nossa vida, repensar nossos hábitos e nossos objetivos. A prefeitura tem feito sua parte buscando apoio e tentando conscientizar a população como nas ações do fim de semana.

Guarda rodoviário: hoje recebem a homenagem esses policiais que garantem a tranquilidade e a segurança de quem utiliza as rodovias para deslocamento seja para trabalho ou passeio. A data marca a criação do primeiro quadro de profissionais da Polícia Rodoviária Federal em 23 de julho de 1935. Além de fiscalizar as rodovias e estradas promovem também atividades para conscientizar os motoristas a seguirem as normas de trânsito. Os policiais da região têm realizado um importante trabalho no controle do contrabando e de transporte de cargas ilícitas.

Estalar o pescoço: esse simples hábito de muitas pessoas pode causar o descolamento da parede interna das artérias que levam sangue para o cérebro em pessoas predispostas. Assim pode acontecer a interrupção da circulação do sangue nessa região ou mesmo a formação de um coágulo, levando a ocorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Movimentos bruscos como quedas de bicicleta, acidentes de trânsito em que se faça um movimento chicote e até as puxadas de uma escova progressiva podem provocar problemas similares. O AVC existe de duas formas o isquêmico quando há obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro provocando falta de circulação; ou o hemorrágico causado pela ruptura espontânea de um vaso.

Ministro da Saúde: para mim ele é titular, é um gestor. Estranho que alguém está cobrando do governo que gastou só R$ 29 bilhões e não os R$ 40 bilhões para a pandemia. Como é fácil falar em bilhões. O motivo é que agora tem gestão na saúde, mesmo sendo interino, mas se alguém quer tem que gastar. O ministro esteve na capital e em Florianópolis nessa semana e deixou o recado de que o mês pela frente será rigoroso e o distanciamento social será de suma importância. E na semana começaram a desmanchar o hospital de campanha de Pelotas, que não chegou a ser usado, mas porque a prefeita não esperou passar o inverno? Daqui a pouco poderá faltar UTI para sua região. O setor público é difícil.

