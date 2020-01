10 de janeiro de 2020

Era para ser somente um bairro residencial, mas a parte comercial, principalmente na Avenida Paulo Lauda o empreendedorismo desembarcou tornando um bairro estruturado com tudo que os moradores precisam. Se for feita a duplicação na Rua Maranhão esta avenida se tornará um cartão postal na região oeste ligando a 287 com a 158, saiba mais conosco. Dia 15 estaremos ao vivo com a Rádio Imembuí das 10h às 12h.