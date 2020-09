Bairro Dores

15 de setembro de 2020

Nos últimos 30 anos o que mais cresceu em nosso município. Originalmente tínhamos ali a Brigada Militar que dessa unidade surgiram outras, o Clube Dores, um comércio potente, o bairro da Justiça e o embrião maior foi o Shopping Royal Plaza e os segmentos comerciais, construção civil, enfim, tudo o que um município precisa encontramos nesta região porque ali está a Paróquia das Dores, considerada a padroeira do bairro que por muitos anos ainda continua por lá o padre Francisco Bianchin, o padre Xiko. E hoje, 15 de setembro, é a data comemorativa a Nossa Senhora e que na certa o mundo católico com um olhar positivo pela sua intercessão pela paz, pela harmonia, para que as pessoas perdoem os erros cometidos pelos outros. Uma data para agradecer e orar.

Oração a Nossa Senhora das Dores



Glorificada sejais vós, Nossa Senhora das Dores, pela devoção aos princípios da doutrina cristã e pela participação incondicional nos momentos de maior sofrimento de Jesus Cristo em sua redenção. Glorificada sejais vós, Nossa Senhora, que aos pés da cruz chorou por Jesus, por suas chagas, por suas dificuldades, amparando-o e se solidarizando com tamanha dor. Glorificada sejais vós, Nossa Senhora, por abraçar Jesus que deu a vida por nós, pelos nossos pecados. Glorificada sejais vós, Nossa Senhora das Dores, protetora também das causas justas e por mostrar ao mundo que o amor está acima de tudo e de todos. Nossa Senhora, rogai por nós pecadores. Amém!”

Clientes: o quanto são importantes os consumidores para quem precisa comercializar. E esta data existe e foi criada por um gaúcho. E quantos segmentos além de clientes passam a ter amigos e consumidores em potencial.

Idosos: não se deixe iludir pelos telefonemas, quando a pessoa diz que é do banco ou de bilhetes premiados, ou ainda o carro quebrado. Sintonize nas rádios que elas sempre estão divulgando. Sabemos também que as pessoas aposentadas acostumam a ouvir o rádio, por exemplo, por aqui, quem não escuta a Imembuí e o programa do Schmitão e outras programações. É só ficar atento para evitar prejuízos financeiros. A mídia divulgou ontem o conto do cartão clonado, só em Erechim foi mais de uma dezena, vamos ficar atentos.

Jornal A Cidade: circularemos quinta-feira, dia 17, hoje ainda estamos recebendo anúncios, editais ou balancetes. Contate conosco 55 98407-1000. Além da mídia impressa divulgaremos na Rádio Imembuí no sábado.

Bons negócios: quer alugar um, dois ou três dormitórios? Sala ou loja? Mas hoje temos para vender um apartamento na Euclides da Cunha quase na rótula, prédio com elevador, salão de festas e toda estrutura para ficar em casa com 3 dormitórios semi-mobiliado com móveis sob medida na cozinha e em dois dormitórios, inclusive com ar condicionado. Ligue 984007-1000.

Ministro da Saúde: a imprensa nacional agora vai dar uma folga. Foi confirmado e tomará posse o antes interino, sentiram que o cargo não é importante para o titular? Pode ser até de um colaborador, desde que tenha competência.

Convenções partidárias: hoje e amanhã as que ainda não indicaram os nomes para os cargos. E a partir do dia 17 cabe ao votante saber escolher.

INSS: abriu algumas agencias ontem, pessoas agendadas compareceram com dificuldades financeiras e de saúde e perderam a viagem, faltaram os médicos peritos porque segundo alguns faltou estrutura para o atendimento. Aí veio o diretor do Instituto na mídia nacional dizendo que faltou planejamento. Será que o presidente sabe disso? Tem que trocar o titular. Faltou tempo de montar a estrutura e planejar de março até agora, mas mensalmente o povo com seus impostos lhe pagou o salário normal na certa sem qualquer desconto.