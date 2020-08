28 de agosto de 2020

Tanto se fala em agronegócio que atinge vários segmentos e o quanto o Brasil produz e exporta. No presente o alto valor do arroz e da soja, mas nos últimos 10 anos não faltaram investidores nos produtos de origem animal em que conquistamos o mercado externo, mas nunca abandonando o interno. Na suinocultura também somos destaque e o crescimento no estado com tantos frigoríficos e a industrialização, mas Santa Catarina investiu mais que o RS ele é o primeiro no Brasil na criação, industrialização e produção. Na avicultura o Brasil também se destaca, os maiores produtores são o Paraná e Santa Catarina, mas o RS vem despontando pelo quanto investe no segmento e o quanto a indústria investe para que o mercado avance e possamos competir com outros países inclusive com a exportação que ganhou o mercado internacional a contento da produção. É um dia festivo em sabermos o quanto o segmento proporciona trabalho, riqueza e investimentos e cada vez mais em todos os setores que mencionamos inclusive no agronegócio a modernidade desde o plantio até o término em que o produto está pronto para ser consumido. E o que mais se constata é a falta de mão-de-obra no interior e o quanto se encontra de vagas de emprego para atender a demanda com o aumento da produção e constata-se que pessoas procuram qualificar-se pela necessidade dos equipamentos utilizados na modernização do momento. Santa Maria tem uma empresa que produz 800 ovos por dia.

Mais um final de semana, o último do mês: descanso, reflexão na pandemia pelo Brasil, no estado e nas cidades que forma atingidas com maior intensidade e graças a Deus estamos atentos e protegidos, é bom analisar se é um dom divino a intercessão da Medianeira ou é a estrutura mesmo incompleta em vista do Hospital Regional que deveria estar pronto, mas devemos dizer obrigado pelo dom da vida e pelo momento que estamos atravessando. Mantenha o distanciamento, fique em casa, as temperaturas convidam, mas não abusem pois poderá vir as represálias. Suportamos até agora, porque não mais algumas semanas? Percebe-se quantos estados do Brasil já estacionaram o número de internações e vítimas. E em Santa Maria mesmo quantas pessoas foram recuperadas. Sabemos que a juventude quer lazer e ar puro em via pública, conscientização para que muito em breve olhemos Santa Maria como deve ser com seus eventos, suas festas, todos trabalhando, produzindo e vibrando pelo bem-estar e a saúde. E qualquer suspeita vá para o médico. Não esqueça de denunciar o vandalismo, todo delito deve ser denunciado, Santa Maria disponibiliza uma central de segurança pública e mais de 800 câmeras que estão atentas a tudo que acontece.

Programa A Cidade amanhã: das 10h às 12h, na 101.9 Rádio Imembuí. Inúmeras entrevistas que são do interesse coletivo. Nos acompanhe, algum assunto abordado pode ser útil no que o ouvinte tem para resolver. Procuramos sempre transmitir os conhecimentos que adquirimos ao longo desta trajetória. E na dúvida sempre ligue 98407-1000. E ao mesmo tempo analise a semana que termina amanhã com altos e baixos, eleições municipais com pouco movimento, nem nas convenções partidárias que já começam dia 30 seguem até dia 16. Parece que não há motivação. E os fatos e delitos que na semana tivemos, mas o lado positivo superou as informações negativas. E em âmbito nacional quem não viu ou assistiu os três fatos que repercutiram em nosso país, mais uma vez julgue a pessoa e não a empresa ou entidade.

Gastronomia final de semana: fique em casa, faça um pedido e busque ou peça para trazer pela tele-entrega. Se quiser ir ao restaurante, os que estão atendendo também estão preparados dentro das normas legais.

COMUNICADO: circularemos com o jornal impresso no dia 17 de setembro, um dia após o encerramento das convenções partidárias que nem um partido deixa para o último dia, alguns já vão realizar na próxima semana.

Porto Alegre: faça sua reflexão sobre como funciona a política. Se o prefeito não construiu na sua gestão com aliados, agora está sujeito ao impeachment, é assim que funciona, dando que se recebe pelo Brasil todo e o contribuinte sofre. Não tem atendimento presencial do Judiciário, do INSS, tudo pela pandemia, vamos acompanhar o desfecho desse processo que hoje os três vereadores vão entregar o relatório. Só para termos uma ideia de como funciona não os partidos, mas sim os ocupantes das siglas. Tudo acontece em agosto. Essa é mais uma.

Rio de Janeiro: tudo acontece por lá e nesta manhã uma ação da Polícia Federal conduzindo autoridades suspeitas de desvios de verbas na saúde. Deveria o Ministério Público e a Polícia Federal agir em todo o Brasil. Quanta verba voltaria para ser aplicada na saúde e na prevenção e fosse feito um pente-fino nacional. O ganho fácil e o enriquecimento ilícito sempre deve ser apurado e a Receita Federal é o lugar para se buscar informações.

O assunto agora é a GARE: a Associação dos Amigos que está difícil saber a real profundeza e o que ela pretende fazer para o futuro. Fiquei surpreso na entrevista na Rádio Imembuí, de quinta-feira, do meu amigo Ewerton Falk, que contou ao André Campos, Carlinhos e Renato Oliveira, por alto quem são alguns integrantes da Associação. Posso estar errado, mas pelo que ouvi são pessoas ligadas ao patrimônio histórico e a cultura. E como fica o setor empresarial e o lazer com amplos espaços? São questões pautadas e que devem ser analisadas para que contemplem a todos, certo o advogado Giorgio Forgiarini procurador das pessoas que ajuizaram a ação e que resultou na suspensão pela Justiça Federal, como diz o advogado ‘que contemple todos os interesses da comunidade’, também concordo. E nada melhor que lá esteja investindo o setor gastronômico, o setor de eventos e lazer. Preserva-se a cultura e a história, mas a juventude quer espaço. Vamos acompanhar de perto essa demanda e saber mais sobre a criação dessa Associação e quem faz parte da mesma para que o povo possa refletir sob o real interesse da Associação que acho ter sido injusto concorrer sozinha e dentro da proposta a prefeitura acatou.

Investimentos

A semana que termina hoje foi de altos e baixos, partes positivas e negativas. Fico mais com a parte positiva que é sobre o que gosto de escrever. Ontem o prefeito municipal que silenciosamente vem trabalhando com profundidade e acompanhando os investimentos da Corsan visitou as obras da Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Lorenzi. E ontem também junto com a direção da Corsan e da RGE, e militares estiveram no Boi Morto vendo de perto a área que é graciosa com todos os quartéis naquele local para trabalhar e formar opiniões para que Santa Maria receba a Escola dos Sargentos das Armas. Sei o quanto algumas lideranças estão se mobilizando no Brasil todo. Dá para imaginar no que representa em termos de economia e consumo em Santa Maria, são 2 mil alunos, mas na certa as famílias virão junto ou a passeio, quantos vão precisar de imóveis. O Boi Morto vai ressuscitar, vai ser mais vivo do que nunca, vamos trocar de nome, Conrado tu que sabe a história, ali deve ser chamado de Centro Militar, o maior do país. Parece-me que o governo do Paraná, que é amigo do presidente da República, seu pai é o Ratinho já se prontificou em doar vários hectares para construir lá a escola, agora é uma questão de trabalho e dedicação. E nesse contexto deve ser duplicada a rua Irmã Dulce que ligar a perimetral nas margens do Cadena. Só para recordar a importância de Santa Maria e a sua estratégia na área militar pela posição geográfica, em 1944 o serviço de engenharia dos EUA ajudou a construir e planejar a pista do Aeroporto local que até hoje lá está. O que falta aqui é a prefeitura e políticos conseguirem de imediato mais voos para Santa Maria. Vamos abraçar essa causa, todos em conjunto e que Nossa Senhora Medianeira interceda pelo bem da sociedade e da região. Investimentos e obras geram empregos e proporcionam às pessoas estabilidade e contentamento.

