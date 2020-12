9 de dezembro de 2020

É a Associação de Veículos antigos de Santa Maria criada em 9 de dezembro de 1989. Santa Maria tem dezenas de pessoas que investem nos carros antigos que são verdadeiras relíquias e um patrimônio invejável. Geralmente são convidados para participar de exposições e anualmente fazem o encontro estadual geralmente em Santa Maria, onde tem participantes dos três estados do Sul. Ivo Multimarcas coleciona entre outros o Fusca, quase uma dezena, devidamente cuidados. E o Luiz Pozzobon tem um carinho especial pelo Gordine.

Fonoaudiologia: é uma atividade profissional em crescimento sempre pela importância. No dia 9 esses profissionais festejam sua data e foi na UFSM a criação do 1º curso.

Contenha a ansiedade: muitos alimentos ajudam no combate a ansiedade ou pelo menos no seu controle. Na hora em que pensar em comer tudo o que vê pela frente lembre-se de que a banana é uma forte aliada, bem como o salmão e a sardinha. É importante manter o consumo regular de fibras que estão nas frutas, nos legumes, feijões e cereais integrais. Na refeição diária é bom incluir três a quatro porções de legumes e verduras, três porções de frutas, três porções de laticínios (iogurte, leite, queijo), carne e ovos. E além desses cuidados tente não descontar na comida suas frustrações e sentimentos.

Feicoop: é a Feira da Economia Solidária, era para ter acontecido em julho como nos outros anos com a presença de pessoas de todo o país, mas pela pandemia este ano as redes sociais estão sendo utilizadas para propagar e incentivar a produção, valorizando o trabalho familiar. Acompanhe diariamente através das lives pelas redes sociais o que vem sendo debatido aqui no centro dos acontecimentos. E sábado dia 12 que marca o nascimento de João Luiz Pozzobon e a festa da padroeira do México, Nossa Senhora da Guadalupe teremos no Feirão Colonial produtos a escolher, não falta qualidade e são direto do produtor ao consumidor.

Positivismo: carregue consigo a humildade, a tolerância e sempre converse sobre o lado positivo. Se já vem triste pela pandemia, com tantas famílias enlutadas a situação se agrava ainda mais. Tenha fé não importa qual a sua religião, mas é um caminho para você se sentir bem. Mantenha o distanciamento, use máscaras e tome os devidos cuidados para evitar aborrecimentos. Esteja conosco neste sábado das 10h às 12h ao vivo na Rádio Imembuí, mas diariamente estamos aqui com nossa página.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Babette, Casa do EPI, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Unimed, Clínica Borsatto, Xelymavi, Dr. Adair Marques, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Posto São Marcos, Churrascaria Bovinu’s, Sibrama, HCAA, Multipress, Restaurante Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Beliva Distribuidora, Ponto da Dieta, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Vigilare, Bella Trento, Mecânica Medianeira Randon, Madeireira Cerrito, Duque Auto Posto, Guigu’s Gás, Rodas e Cia, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Iriart, Ravanello Restaurante, Moinho Santa Maria, Casa do Pastel, Estação Rodoviária, Tiane Jóias, Irmãos Marchesan, Sindisama, Benetti Móveis de Gramado, Acolher em Casa, Dom Corleone Alimentos, Ótica Noal.