Auto Ivo Multimarcas

28 de março de 2021

A empresa estabelecida na Avenida Presidente Vargas há mais de 50 anos, é a única que abre sábado durante a tarde, aqui você encontra as peças para seu carro, não importa o ano, sempre tem o complemento. Lá permanentemente estão Ivo e sua esposa Madalena, além dos colaboradores na parte de mecânica e chapeamento, mas o foco principal são as peças. O Ivo sempre atuou com veículos, é tão apaixonado pela empresa e pelo segmento que mantém mais de dez carros antigos como relíquias, cuidados e em condições de participarem de qualquer tipo de exposição. Avenida Presidente Vargas, 340, Telefone 3221-4579.