ATUALIDADES:

6 de maio de 2021

Bom dia! 27 de Abril, quero recordar que Domingo dia 25/04, foi o dia de São Marcos e na Vila Schirmer como é conhecida, esta sua capela, conforme a foto. Uma comunidade que antigamente construíram o centro social e aí as reuniões, o trabalho comunitário, no beneficio de quem tanto precisava. Ele é protetor dessa região da cidade!

Um dia marcante para o mundo católico na semana que lembramos São José, dia do trabalho, ele é o protetor do trabalhador, que interceda para que os desempregados consigam um emprego para levar o necessário para casa. Mas lembramos hoje Santa Zita que é padroeira das empregadas domesticas, a tecnologia fez com que essa atividade desaparecesse, agora são diaristas, mas uma nobre profissão, pois alem de cuidar o lar, é administradora da casa e cuida os filhos. E santa Zita trabalhou durante 48 anos como empregada domestica, o JORNAL A CIDADE ano passado, realizou um trabalho e conseguiu uma família onde uma empregada trabalhava há 35 anos. Zita sempre encontrava tempo para as orações e solidariedade, para mim, sempre denominei secretaria do lar. A nossa homenagem a essas profissionais. E hoje também para o mundo iremos recordar João Paulo II, que como padre polônes, foi estudar em roma e queria conhecer o padre PIU, foi se confessar com ele e o padre lhe disse: “O sr, vai ser papa, vejo na sua tunica branca a chaga de jesus, e santo PIU as carregou por 50 anos.” Mais tarde o Padre polonês tornou-se João Paulo II e foi canonizado Santo em 2014 pelo papa João 23. Na paroquia de Fátima estão os dois santos santo PIU e João paulo, procurem saber no Brasil as obras sociais e quanto suas visitas mudaram pensamento de muitas pessoas. No dia de ontem, comemoramos o dia de nossa senhora do bom conselho. Será que foi lembrada ontem? Deveria interceder para dar bons conselhos e alguns poderes ao nosso país, para que aplique a lei sim, mas sempre levanto em conta o bom senso no momento atual. O que estamos assistindo o conflito dos três poderes é assustador, que nossa senhora e papa segundo, olhe e interceda pelos gestores desse país, menos ganância, egoísmo, vaidade e cobiça pelos cargos.