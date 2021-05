ATUALIDADES E NOVIDADES:

6 de maio de 2021

Minhas opiniões: Prefeito Pozzobom depois de mais de 90 dias apresentou a sua equipe de trabalho, bons nomes, qualificação e conhecimento. É necessário dar-lhe autonomia e verba para que possam agir. Parabéns a Taciana Fontada, jornalista, estagiou no Jornal A CIDADE, secretária na Secretaria adjunta de desenvolvimento econômico e turismo, agora é titular da secretaria. Não é necessário chegar e aprender, já pega o trem andando. Sucesso amiga! Parabéns também ao Ramiro, confirmado, faz um bom trabalho na comunicação municipal.

Conjuntura Nacional, temos três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo. Um paga o trabalho dos outros dois. Trabalham cada um independentes mas harmonicamente pelo bem do país, não é isso que acompanho ultimamente, em todo pais a ganância, o espaço na mídia, o poder e os benefícios, criaram até os aliados para receber as bondades que surgem e o que sinto mais, que o Judiciário manda no governo, manda no país, ele que decide tudo. Só que sua parte anda lentamente, mas é em razão da lei, da burocracia e dos prazos. Brasília agora é a CPI, acompanhe de perto e estando levantando mais uma questão da Amazônia. Milagre que ontem a Globo mostrou o lado positivo do que foi destruído e agora, recuperado. Mas atentem à Brasília. A justiça decide tudo, medicamento, educação, é tudo com ela. Concordo, dentro da lei, mas devemos ter o bom senso no momento atual. O nosso estado em bandeira preta, tudo bem, mas os pais, querem tiram os pequenos da solidão, que passam certo tempo no hospital em situação perigoso, ao voltar deve-se fazer uma reciclagem na alimentação e educação. Assim será com crianças e adolescentes, prepararem os professores. Pois cada vez mais eles não leem e não escrevem, tudo via sistema remoto. As sequelas poderão vir no futuro. Vamos responsabilizar a quem no futuro??? Em função disso, venho dizer: Que João Paulo II ilumine o governador e seus assessores para dar aos gaúchos a liberdade de seus pais e filhos terem bom convívio e trabalharem com tranquilidade. Quero lembrar que o Coronavírus esta no mundo, sem guerra e sem sangue derramado, se deram conta que é um aviso, que é um restauração do que o povo tem que mudar, esqueça o passado. Temos que mudar, vivemos um novo momento. Tenha um segmento de fé, busque apoio, fortaleça sua vida para que as coisas melhorem. A esperança paira em cada um de nós, a começar pela conjuntura jurídica, e agora escrevo: Com essa pandemia, com a dengue, hoje falta até vacina, cortaram orçamento por falta de dinheiro e de verba e os políticos senhores, já estão trabalhado pela politica do ano de 2022. A minha esperança é o centrão que manda na justiça no Brasil. Por vinte anos unificaram as mesmas. Quem esta no cargo permanece por anos, assim, como vamos economizar?? Só o fundo eleitoral, quanto consome no Brasil??? Que alguém levante essa bandeira. Ao invés de fazer as CPIS, adiamos as eleições.

Terça-feira 27/04 é marcante gente!!!

Criminalidade: Nós acompanhamos as vitimas, os pacientes atingidos ao coronavírus, mas estão atentos ao crime em Santa Maria. Final de Semana foi encontrado 35 quilos de maconha em apartamento, na via publica a bandidagem não tem hora nem dia. Não condeno a segurança publica, faz até demais. Mas as leis são frágeis, como disse uma delegada há uns dias. O congresso não tem tempo para legislar esse tipo de ato e situação e buscar motivos para estar no pódio.

Uruguai: Fronteira fechada, povo sendo vacinado, sobra vacina, quer fechar vacina para quem mora na fronteira. Faz parte!!

A nossa Constituição é a lei majoritária, está na hora de alterar, deixar moderna desde a realidade atual e dar direito sim, mas igualmente deveres, a de 1988 só pensava em direitos e poucos deveres.

Obras municipais: Graças a Deus, está funcionando a sinaleira da presidente vargas com a conde de Porto Alegre. Quem vem da Medianeira pode evitar a valandro. E o asfalto?? Bom senso, tapando buraco na Jose bonifácio. E a camada minima de asfalto que é colocada sera que dura ate as eleições, já é feita para contratar empreiteira depois. Os arquitetos e engenheiros não

se dão conta que o asfalta colocado fica assim das tampas de bueiro, todo carro que passar bate ali, Analise para ver se não é verdade!!!

E aqui na Acampamento, fazem 12 anos que colocaram concreto e a Corsan não trocou as manilhas e acabou o esgoto da vizinhança, acionei a Prefeitura e entes competentes, ninguém resolveu. Antigamente, chamava a Corsan para desentupir as calçadas. Nem parece que temos Arquitetos e Engenheiros em Santa Maria.

O que foi feito na Construtura Jobim vão dar vida a Santa Maria. Até concretaram a tampa do esgoto, que chamei empresa terceirizada, pois a Corsan não vem, isso acontece com fiscalização municipal. Aonde estão os vereadores para verificar e fiscalizar as obras realizadas. Contribuinte sofre, paga-se a taxa de agua, esgoto, limpeza e caso não pague corta-se e o retorno é dessa maneira.

Boa informação: Avante Governador, convocou uma reunião para apresentar modelos de distanciamento, ótima ideia, só falta o judiciário meter a mão de novo. Tomara que volte as aula para felicidade dos pais e crianças. é bom lembrar quem vai pagar a solidão no futuro das crianças e adolescentes que estão na dependência da Internet.