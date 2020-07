19 de julho de 2020

Pubblicità: foi em 19 de julho de 1993 que Armandino Ribas criou esta agência de publicidade que é referência pela qualidade e trabalho que realiza, tornando-se uma referência no estado. Hoje com toda a sua estrutura conquistou clientes não só do estado como também além das fronteiras. Tem sua sede própria na Rua Pedro Santini, que dá acesso ao Cube Dores próximo a BR 158.

Hoje, 19: todos os meses nessa data às 18h na Basílica da Medianeira é celebrada a missa onde estará a Relíquia de Santo Ivo trazida pelo Saudoso Dom Ivo, da França em 1982, ele é patrono dos advogados. Hoje também marca os 11 anos de falecimento da mãe dos Roveda, Alba Micheletto Roveda.

Futebol: foi nesse dia que a CBF criou o Dia do Futebol para homenagear o clube mais antigo do Brasil que é o Esporte Clube Rio Grande criado em 1900.

Banco de Alimentos: na entrevista de ontem Lauri Saccol destacou o trabalho que o Banco vem desenvolvendo. A meta é audaciosa, mas no ritmo que estão chegando as doações vão chegar lá. Adão Fighera organizou um grupo atuante de voluntários que abraçaram a causa, quem vai bater palma são as pessoas necessitadas.

Jornal A Cidade até breve: vamos confirmar a circulação para o dia 6 de agosto. E com isso estaremos homenageando os pais, data comemorada no dia 9. Fortaleça sua marca, sua produção e sua loja. Além do jornal impresso lhe oferecemos aqui uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com com matérias locais e anúncios dos investidores, bem como no Facebook e o nosso espaço na Rádio Imembuí com três citações diárias de segunda a sexta às 10h30, às 14h45 e 17h30 e nos sábados duas horas ao vivo e com live dos estúdios da pioneira. Venha você também para fortalecer o nosso trabalho e a forma como valorizamos a cidade que nos acolhe. Editais, balanços e mensagens saudando os pais não deixem para a última hora, planeje e converse conosco ou nos visite na Acampamento, 590

Filhas do Amor Divino –

há 100 anos no Brasil

No dia 19 de julho de 1920, com a chegada das Filhas do Amor Divino de Viena, Áustria, à Serro Azul, estendeu-se um raio de luz e de esperança aos imigrantes alemães que, desde o início, zelaram pelo cultivo da fé, da formação humana, cristã e cultural de seus filhos/as.

Já se passaram 100 anos da presença do carisma do Amor Divino em solo brasileiro, por isso, nós, Filhas do Amor Divino, com o povo temos a graça de celebrar este marco histórico. Com a pandemia do Coronavírus, vivemos um tempo de grandes desafios, entre esses, o distanciamento social, mas isso não nos impede de elevarmos o nosso coração a Deus para celebrar este marco importante e significativo da nossa história, mesmo que seja virtualmente.

Como não comemorar? Nosso coração vibra, afinal, no dia 19 de julho, celebraremos o primeiro centenário, desde que as pioneiras Irmã M. Teresina Werner e Irmã M. Constantina Resch, acompanhadas de três jovens corajosas, lançaram a semente do Amor Divino em Serro Azul, hoje, Cerro Largo, RS. Desde o início, elas confiaram essa missão à proteção de Nossa Senhora da Anunciação que, do alto do morro do Convento do Convento Nossa Senhora da Anunciação, lança seu olhar maternal sobre a humanidade. Ela é o modelo inspirador para “tornar o Amor de Deus Visível no mundo”.

Celebrar o jubileu é expressar gratidão e louvor a Deus pelas maravilhas que Ele, em seu infinito Amor, realizou neste chão sagrado. Celebrar também é: um convite para recordar, trazer ao coração, rememorar a vida marcada por tantas magníficas e expressivas experiências; descobrir e reler os sinais do Amor de Deus que marcaram a vida feita história e missão junto ao povo; renovar o compromisso da Consagração religiosa, fundamentada na consagração batismal, que atualiza a dimensão missionária da vocação; seguir e anunciar Jesus e atrair para Ele e para o serviço de Seu Reino jovens generosas e decididas para abraçar e integrar-se na missão das Filhas do Amor Divino.

Com o coração em festa, celebramos este momento com todos aqueles e aquelas que fazem parte, se identificam e compartilham do nosso carisma, buscando conosco construir a história na Igreja e no mundo.

Convidamos todos/as para rezar conosco! Observando as orientações das autoridades da saúde, celebraremos o jubileu, de forma restrita; acessem no Facebook: Carisma do Amor Divino Província Nª. Srª da Anunciação. Neste canal, no dia 19 de julho, às 10 horas, acompanhem a live da Missa Jubilar.



Irmã Jacinta Webler, FDC

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Bella Trento.