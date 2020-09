As margens do Cadena

21 de setembro de 2020

Uma riqueza de espaço e meio ambiente preservado, tão robusto que escondeu até o canal construído de forma artesanal entre a Walter Jobim e a Venâncio Aires. Duas pistas que trazem o nome de Maestro Ribas. Lamentavelmente no passado esqueceram da iluminação, já agora é perigoso andar à noite pois o que não falta são assaltos mesmo com as belas pistas para caminhadas. A partir da Venâncio Aires mais duas pistas estão concluídas e a partir da Ernesto Becker um pequeno percurso vai até a José Barin, um sonho da região de quem mora na parte norte de São Martinho da Serra para poder utilizar a Perimetral Dom Ivo Lorscheiter não sendo necessário passar pelo centro evitando os engarrafamentos do trânsito. Recentemente aconteceu a licitação e pelo que consta lá não sei o que aconteceu as obras foram iniciadas, mas lentamente constata-se o serviço. A esperança pela continuidade com rapidez por já ter verba designada e a obra está parada há 11 anos.