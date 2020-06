As flores transformam

11 de junho de 2020

Para que isto aconteça é necessário cultivar, que ocupe até o espaço das plantas gigantescas que embelezam, produzem sombra e conforto, mas criam transtornos com vendavais, chuvas fortes, apodrecem por não ter acompanhamento, incomodam as operadoras que cruzam pelo meio com seus cabos e sempre são um perigo em caso de acidente de qualquer natureza. Estamos prestes a chegar no inverno, modernamente tudo é com técnicas e profissionais qualificados, pelo plantio, pela escolha e acompanhamento no seu crescimento. Nossa cidade pelo potencial de técnicos no segmento, pelo número de viveiros de mudas e floriculturas, poderia ser repleta de flores. Gramado e Canela a comunidade plantou hortênsias e elas dão as boas-vindas aos turistas que sempre voltam pela saudade de ver tanta beleza. Estamos desperdiçando a estrutura que possuímos para cultivar flores. Neste ano foram mais de 50 empresas que adotaram espaços públicos, algumas estão cultivando, outras só colocaram a placa de publicidade e somando-se a tudo isso aqueles que não zelam pela via pública em caso de acidentes que destroem canteiros a pena deveria ser pagar o estrago e acompanhar o plantio, o que seria uma pena educativa e modelo para que seja seguido.

Japoneses: os imigrantes chegaram no Brasil em 1880, mais de 150 famílias desembarcaram no Porto de Santos e no solo gaúcho chegaram em 18 de junho de 1908, 17 famílias foram para Uruguaiana trabalhar em uma fazendo produtora de arroz e de lá alguns vieram para Santa Maria. Entre eles Toyko Yamamoto, ninguém sabe quem é, mas se chamar por Dona Maria todo mundo a conhece. Começou como feirante e em 1970 iniciou o trabalho com flores, festejando agora neste mês 50 anos no ramo de floricultura em nossa cidade. Hoje a floricultura dirigida pela Dona Maria com a presença dos filhos Davi e Angela, é a mais antiga da cidade, foi avançando e acompanhando a tecnologia e o principal, mantém a credibilidade na Região Central. Só ela sabe quantos eventos atendeu, quantos buquês de flores foram entregues e já nos últimos dias a reserva e procura por flores é enorme na Serafim Valandro, 835, quase na esquina com a Bozzano ou pelo telefone 3027-3133. Faça seu pedido e a tele-entrega é gratuita.

