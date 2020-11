As eleições

28 de novembro de 2020

Chegou o dia final, amanhã. Depois de refletirmos sobre o dia 15 em que o povo já elegeu seus representantes, 21 vereadores, e alguém me disse: ‘votei, meu candidato foi eleito e estou arrependido’. Nós temos o dever de votar e através do voto e do seu título de eleitor que em vários momentos você não realiza procedimentos sem a comprovação de ter votado ou justificado a ausência. Mas se a lei determina que o seu voto pode ser decisivo porque não votar? A pessoa vai por toda parte, menos os que respeitam as normas e decretos em vigor, vai até na lotérica apostar, no mercado, na roda de amigos. Para tudo tem tempo, só não encontra uma hora para ir votar, o que é um dever cívico. Particularmente gostaria de ouvir segunda-feira que dos 58 mil que não votaram no dia 15 mais de 50% compareceram às urnas no domingo. Não estou sonhando, estou conclamando para que cada um cumpra o seu dever de votar. Se os idosos estiverem em condições o façam cedo. Depois o eleito lá permanecerá por quatro anos. É uma eleição inédita, sem igual, primeiro no passado lutamos tanto para chegar a 200 mil eleitores e termos uma segunda opção, agora que conseguimos o povo não comparece. Segundo, o porque é inédita, o prefeito e o vice atuais que estarão no cargo até 31 de dezembro estão disputando o executivo e salientar ainda que ambos pela sua coligação trabalharam juntos lado a lado por três anos, o que não falta para eles é bagagem de conhecimentos dos projetos e obras em andamento. A escolha é sua e ao eleito que dê continuidade ao que vem sendo feito principalmente nesse ano e saiba com muita propriedade não se deixar influenciar em formar uma equipe de obrigações e não de técnicos e conhecedores do cargo que vão ocupar. Quero dizer que Santa Maria tem tantas virtudes, não uma só como alguns pensam, são inúmeras, a indústria vem ganhando espaço, mas temos outras opções de grandiosidade e um futuro promissor pela frente. Só olhem o setor comercial e a construção civil e seu patamar em importância para nossa cidade. Gostaria de ver a partir de segunda-feira todos os concorrentes a cargos eletivos se darem as mãos em benefício de todos e da cidade, mas antes, mais uma vez, neste sábado agende-se para amanhã ir até sua urna escolher o seu candidato, aquele que você achar que melhor vai governar o município porque no dia 8 é feriado municipal e festejamos Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira do município, que ela interceda para uma eleição limpa e tranquila e que vença aquele que o eleitor achou ser o melhor para governar o município de Santa Maria. Propague a campanha ‘Vamos Votar!’

