Artigo Pe. Bertilo – Transparência

14 de maio de 2020

Pe. Bertilo João Morsch – Pároco da Paróquia da Ressurreição e Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianey

Com certeza, um assunto delicado e desafiador quando tratamos de desenvolvimento pessoal é a verificação dos valores que sustentam e definem a pessoa e suas decisões. É incrível o quanto o valor da transparência aparece com destaque no ranking, seja nas questões pessoais, familiares, escolares, corporativas, seja associativas e/ou religiosas, ainda mais em tempos de maior consciência sobre corrupção e honestidade, em que a palavra transparência passou a identificar títulos, condutas, plataformas para empresa, prefeitura e órgãos públicos. Transparência é um valor fundamental! Como anda a nossa?

O conceito é da física, melhor, da ótica, que o define como a propriedade da luz de atravessar a matéria, os corpos. Significa deixar passar luz. É sinônimo de clareza e limpidez. Portanto, já se percebe que transparência tem graduação. Vai do límpido ao opaco. Já na filosofia, ser transparente é ser fiel a si mesmo, é mostrar-se exatamente como se é. O contrário de transparência como conduta é o cinismo. Aí percebemos que não é tão simples a transparência.

Ser transparente é dizer tudo que pensamos? É agir sempre somente de acordo com nossos pensamentos, valores e exigências? Quando amenizamos nossa crítica ou usamos de diplomacia, não estamos sendo transparentes? Devemos falar tudo? Expor as mazelas, os defeitos, os feitos ou disfarçar, agradar, minimizar a crítica? Será que a transparência é como um líquido viscoso que cabe em qualquer espaço, que se adequa? E se os outros se chocarem com ela? Ou, disfarçando, corro o risco de usar máscaras para cada ocasião?

Inúmeras perguntas para um valor tão denso e necessário! Uma coisa é certa: a transparência de atitudes, de ações é a possibilidade de criarmos relações autenticas e, ao contrário do que muitos pensam, a possibilidade de fortalecer as relações com ela é maior do que sua ausência. Pessoas transparentes atraem, unem e geralmente, se destacam como modelo de vida.

Ser transparente é algo muito exigente, assim como fazer o bem. É essencial, mas é frágil e precisa de nutrição e cuidados constantes. Essa se rompe facilmente. Exige crescimento gradual. Afinal, ser transparente é ser alinhado com o que somos e isso implica não ter medo ou vergonha, não usar disfarces ou demasiadas justificativas. É não ter medo da nossa humanidade. É colocar luz também na miséria existencial, pois só assim alargamos em nós a compreensão do outro, o qual como nós, luta por transparência. Porém, isso não significa que nossa vida deva ser uma praça pública, onde todos entram, falam, passeiam e se vão. Então, parece uma “sinuca de bico”? Sim!

Devemos assumir a responsabilidade de sermos transparentes como princípio e como valor, o que deve ser inegociável, mas, sabendo que é um processo, como andar de bicicleta, só se avança pedalando. Ser transparente não é ser “chato” ou intolerante, mas querer ser autêntico.

E já que falamos de luz, o parâmetro será sempre o nosso empenho sincero em construir relações verdadeiras, tarefa para qual o amor no sentido pleno é a referência. A transparência por si só não nos garante a verdade. Ela precisa do amor.

Neste próximo dia 17 celebramos mais um ano de emancipação politica do nosso município, peçamos a Deus o dom da sabedoria aos nossos representantes e governantes que possam agir sempre com transparência. Que as conquistas do nosso município sejam crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que a perseverança é a luz que ilumina o caminho para uma cidade cada vez mais justa. Peçamos as bênçãos de Nossa Senhora Medianeira a todos os que aqui nasceram ou chegaram e fizeram desta terra a sua terra. Que Ela nos proteja desta pandemia. Parabéns Santa Maria!

