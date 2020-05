Artigo Pe. Bertilo – Com o timão da vida nas mãos

21 de maio de 2020

Pe. Bertilo João Morsch – Pároco da Paróquia da Ressurreição e Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianey.

Tenho observado com grande frequência o quanto as pessoas evitam fazer escolhas ou tomar decisões, deixando muitas vezes, consciente ou inconscientemente, o barco da vida correr para ver onde vai parar. Muitos abdicam constantemente da possibilidade de escolher aquilo que querem ou sabem ser necessário. É como se houvesse um pensamento mágico, uma espécie de crença de que se omitindo, deixando as coisas rolarem, se chegará por um passe de magica a algum lugar ou à resolução que se deseja.

É intrigante constatar que todas as vezes que esse esquema de procrastinação é superado, obtêm-se resultados muitos mais ricos e que contribuem para objetivos significativos, inclusive aqueles mais profundos e mais importantes para a própria vida. Quando agem assim, as pessoas se tornam protagonistas e se descobrem capazes de tocar em frente suas vidas.

Aaron Beck, um dos pais da terapia cognitiva-comportamental, afirma que a depressão frequentemente se deve à interpretação distorcida que fazemos da realidade e a nossa inabilidade para enfrentar e resolver os problemas. Evitá-los ou fugir deles e das escolhas necessárias é fonte de desânimo e de tristeza. Afinal, por que tantas pessoas não assumem as próprias tarefas? Será que acreditam que não escolhendo não correm o risco de cometer um erro? Preferem evitar esse risco, que poderia ser doloroso, mesmo podendo comprometer o futuro? Não seria melhor reconhecer que somos passíveis de erros, mas também de acertos?

Pude constatar inúmeras vezes que papel e lápis podem ser muito úteis nessas questões. Listar as tarefas ou demandas conforme a prioridade ou urgência de cada uma ajuda a enxergar os custos e benefícios de enfrentar ou não determinada problemática. Muitas vezes, precisamos de coragem para encarar o fato de que não tomar uma atitude costuma trazer mais consequências negativas do que positivas. Uma vez decididos a lidar com um problema, continuemos com nosso papel e lápis para listar as alternativas possíveis para a resolução de cada tarefa, buscando ser objetivos, considerando de forma realista aquilo que pode ser feito. Finalmente, podemos pontuar cada uma das opções encontradas, atribuindo maior valor aquela que parecer mais útil, vantajosa, significativa e com menos consequências negativas.

Seguir essa simples prática contribui também para a redução da crescente ansiedade de nossos dias. A inundação de noticias alarmantes ou mesmos os desafios naturais do nosso cotidiano nos assustam, e passamos a evitar nos mover por medo do fracasso. Esquecemos que a ansiedade foi útil à nossa espécie, ajudando-a a sobreviver a predadores e outras ameaças da vida selvagem, e que, ainda hoje, ela pode ser nossa aliada, como uma alerta para que busquemos agir com atenção, se a situação assim o exige, e não para nos esquivarmos, paralisarmos ou fugirmos justamente quando a vida nos pede responsabilidade e compromisso. O fato é que, mesmo limitados como todos os humanos, podemos sempre nos comprometer com o possível e fazer o melhor que estiver ao nosso alcance.

Efetuando nossas escolhas conscientemente, exerceremos de maneira palpável e concreta a nossa liberdade. Porém, não podemos jamais nos esquecer que somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Portanto, coragem! Torne-se uma pessoa que assume a vida plenamente, inclusive com os seus problemas.