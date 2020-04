Artigo Padre Bertilo João Morsch – 23/04/2020

23 de abril de 2020

Sejamos luz!

Pe. Bertilo João Morsch – pároco da Paróquia da Ressurreição e Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianey.

Entender os planos de Deus para a sua vida depende de você e de seu contato direto com ele, especialmente através das orações. Nem sempre são sinais claros como os que imaginamos ou queremos, mas basta prestar atenção no que acontece ao seu redor para ver que, em tudo, Deus é bom. Que alegria é poder ser grato pelo que temos e somos!

Um coração leve, cheio de amor e confiante nos desígnios do Pai nos impulsiona a levar adiante esta paz, este amor misericordioso que nos é apresentado no Evangelho, capaz de iluminar a escuridão do mundo.

E isso é o que Deus quer de nós, que sejamos luzes! Não para brilhar, mas para clarear o caminho daqueles que estão ao nosso redor, especialmente dos que mais precisam de carinho, atenção e oração, como testemunhas autênticas de Cristo.

Este é um grande chamado feito a nós cristãos, para sermos mais solidários e fraternos. Ninguém vem ao mundo para viver só, nascemos para mudar a vida do outro. Ser luz, praticar a solidariedade e gerar fraternidade é nossa missão.

Na Bíblia o nome define a pessoa pela sua missão, por aquilo que ela faz. Assim, esse nome “Eu sou aquele que sou” revela um Deus que é, que existe, porque Ele age, faz: “Nosso Deus está nos céus, tudo o que ele quer, realiza”(Sl115,3).

Opõem-se aos falsos deuses que não são, não existem porque não agem: “Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca mas não falam, tem olhos mas não veem; tem mãos mas não palpam, tem pés mas não andam, da garganta não emitem sons”(Sl. 115,6-7). Nosso Deus é Aquele que sempre foi, o Deus dos pais de Abraão, Isaac e Jacó, e Aquele que sempre será, e será para Seu povo, para nós!

Assim, a vocação de cada um de nós ganha sentido, pois, através da nossa opção de vida, levaremos consolo aos que sofrem, paz aos que estão sem esperança e justiça aos que precisam. Esta é a nossa herança! Ao levarmos adiante estes ensinamentos, esta compaixão e bondade, percebemos o quanto Jesus se faz presente no meio de nós.

Que nosso sim seja luz, sinal e força na vida dos irmãos mais necessitados!