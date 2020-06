Artigo: Como está sua saúde bucal nesta quarentena?

22 de junho de 2020

“A saúde começa pela boca!”. Acredito que essa seja uma das frases que mais ouvidas e verdadeiras, mas e você, tem dado a devida importância para a sua saúde bucal? Em uma época em que lavar as mãos e usar máscara é obrigação, você tem cuidado do sorriso que está por trás dela?

A nossa boca é porta de entrada para vários microrganismos, como é o caso do coronavírus e de tantas outros com os quais lidamos diariamente. Portanto, o cuidado com a higiene oral neste momento difícil que estamos vivendo é tão essencial quanto lavar as mãos e usar máscara.

Além das doenças bucais conhecidas de todos, como a cárie, gengivite, lesões bucais, e outras, agora, temos um novo desafio: o enfrentamento de uma doença que atinge inicialmente as vias aéreas superiores. Uma má higiene oral e infecções vindas dos dentes podem causar complicações sérias, quando somadas ao coronavírus, diabetes, hipertensão arterial, câncer e outras doenças sistêmicas, podendo até serem fatais.

A forma mais simples, segura, eficaz e econômica com certeza é a prevenção. Em tempos de máscaras cobrindo o sorriso, é de extrema importância que nos mantenhamos motivados para a realização do autocuidado oral e conscientes dos riscos que corremos ao negligenciarmos.

Pequenos cuidados do dia a dia somados com visitas regulares ao dentista, são imprescindíveis na rotina de autocuidado e prevenção, influenciando diretamente nossa saúde bucal e consequentemente a saúde geral. Entre os dentes nossa escova não chega, por isso o uso do fio dental se faz indispensável. Depois, uma escovação cuidadosa, sem aplicar força, tornamos completo nosso autocuidado oral. Ao realizar as consultas, junto do tratamento indicado pelo seu dentista, sua saúde oral certamente estará bem amparada.

Em tempos difíceis, devemos permanecer confiantes e em constante prevenção. Aliando os cuidados básicos aos demais da nova rotina para que tenhamos uma vida saudável. O conjunto dessas medidas só nos trará benefícios, e também permitirá que essa passagem se torne mais segura e leve, e que ao final de tudo, estaremos prontos para dar nosso melhor sorriso, embaixo da máscara ou sem ela, quando nos for orientado!