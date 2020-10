20 de outubro de 2020

A importância deste profissional que a sua história remonta 1823 com uma proposta do deputado Pedro de Araújo Lima, conhecido como Marquês de Olinda para criação do primeiro arquivo público do Império, que hoje é o atual Arquivo Nacional. E hoje é o dia desse profissional e também a inauguração dos arquivistas brasileiros em 1971. Em nossa cidade o primeiro curso da UFSM foi em 1968, dentre tantos formandos nessa trajetória a Daniéle Calil, responsável pelo Arquivo Histórico do Município que vem sempre inovando e digitalizando aos poucos a história de Santa Maria. Mas pela tecnologia o arquivista hoje não tem mais o mercado pela frente como antes, até o poder judiciário está digitalizando tudo para facilitar o acesso e na certa os cursos de graduação estão se aperfeiçoando para que os profissionais ali formados possam ter o emprego garantido. Quem não aprecia um bom arquivo de fatos históricos e fotografias?

São Pedro de Alcântara: a data é comemorada em 19 de outubro, é um santo português e no século XIX era o padroeiro do Brasil trazido pelos portugueses para o país. E no século XX passamos a ter uma santa brasileira, Nossa Senhora Aparecida encontrada nas águas do Rio Paraíba. E para ilustrar a padroeira do estado é Nossa Senhora Medianeira e do município de Santa Maria é Nossa Senhora da Conceição.

Debate político: quem assistiu ontem à noite de alguma forma deveria estar analisando hoje o debate que não deixa de ser um diálogo, mas podemos analisar cada candidato que na minha visão todos eles têm uma bagagem de conhecimento e isso é importante. E na esperança de cada um deles poder implementar e praticar ações para o desenvolvimento da cidade. Comentamos ontem nessa página que depois de eleito é difícil de remover nosso representante, por isso, cada eleitor comece a avaliar em quem votar, pois, um dos seis será o prefeito por quatro anos.

Airton Amaral: quem não lembra dele, da mídia local? Deixou Santa Maria e foi para São Paulo onde está estabelecido, com familiares por aqui, com a pandemia não tem vindo, mas pelas redes sociais se comunica constantemente e hoje é seu aniversário. Junto com sua esposa Angélica na certa vão festejar essa data, não revelarei a idade, mas para ele muito importante.

Volta às aulas: o que não falta é pauta para os meios de comunicação. Está difícil o encontro e o diálogo, pobres alunos.

