Arquidiocese de Santa Maria

15 de agosto de 2020

Ela foi criada em 15 de agosto de 1910, juntamente com a Arquidiocese de Uruguaiana e Pelotas pelo Papa Pio X, conhecido como o Papa da Eucaristia e foi o primeiro Papa a ser canonizado desde Pio V, realizou reformas na liturgia, favoreceu a comunhão diária e a comunhão das crianças e é o padroeiro dos peregrinos enfermos. A Igreja Matriz da Imaculada Conceição da Avenida Rio Branco foi inaugurada em 1909 e recebeu o título de Catedral, o Papa Bento XVI em 2011 criou a Província Eclesiástica de Santa Maria, elevando a Sede Metropolitana, assim denominamos hoje a Catedral Metropolitana. Em vista disso, o bispo Dom Hélio Adelar Rubert foi o primeiro a ser nomeado arcebispo metropolitano e ocupa o cargo até hoje, mesmo já tendo encaminhado a carta ao Papa Francisco pedindo sua renúncia que foi aceita por ter completado 70 anos passando a ser bispo emérito, mas ele continua no cargo até que seja nomeado um arcebispo para a Arquidiocese local que hoje abrange de Cruz Alta a Santo Ângelo, Santa Cruz até a fronteira, são quase 40 paróquias sobre a jurisdição local em mais de 30 municípios. Dom Hélio tem focado muito na espiritualidade, lançou em 19 de março de 2012 no Santuário da Medianeira o projeto Evangelizar e nossa cidade como sabemos é a sede da padroeira do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora Medianeira por decisão dos bispos gaúchos em assembleia em 1942. E foi no dia 15 de agosto de 1935 lançada a pedra fundamental da construção do Santuário da Medianeira. É bom recordar sempre que foi em 5 de setembro de 1930 que 23 mulheres organizaram uma Romaria para pedir a proteção da revolução que teria um combate aqui e em 24 de outubro selaram a paz e a revolução não aconteceu. Sabemos o quanto nesse período principalmente as pessoas que têm um segmento de fé buscam nele o apoio para fortalecer e poder passar esse momento tão delicado.

Nossa Senhora da Glória, dia 15 de agosto, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha de culpa original. Foi levada em corpo e alma à glória celeste e pelo Senhor exaltada qual Rainha do universo. Em nossa cidade temos em Camobi a Paróquia de Nossa Senhora da Glória.